La ONU denunció una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusa a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos
Plan nuclear: Irán dice que acordó con el OIEA continuar sus consultas
El Gobierno iraní busca "determinar un marco de cooperación” después de haber detenido su colaboración con el organismo de la ONU.El Mundo12/08/2025
Irán afirmó que ha decidido "continuar las consultas” con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) durante una visita de un subdirector de la agencia de la ONU al país persa.
Así lo anunció el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, tras mantener un encuentro en Teherán con el director adjunto de salvaguardas del OIEA, Massimo Aparo, para "determinar un marco de cooperación” después de que Irán detuviese la colaboración con el organismo.
"Se decidió continuar las consultas, considerando las discusiones realizadas en la reunión”, dijo el político iraní, informó IRNA a última hora de anoche.
Gharibabadi también dijo que la delegación iraní "expresó su fuerte crítica y protesta hacia la falta de cumplimiento de responsabilidades de la agencia” tras los ataques israelíes y estadounidenses a sus instalaciones nucleares durante la guerra de julio.
Durante su visita, Aparo no visitó instalaciones atómicas iraníes, según dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.
Irán detuvo la cooperación con el OIEA tras la guerra con Israel y los ataques israelíes y estadounidenses a sus instalaciones nucleares, una medida aprobada por el Parlamento iraní y firmada por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.
Tras la promulgación de la legislación, los inspectores del OIEA abandonaron el país persa.
Al mismo tiempo, se encuentran paralizadas las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, aunque el país persa sí ha mantenido encuentros con Reino Unido, Francia y Alemania, un diálogo que Teherán ha calificado de "complejo”.
Con información de efe, al jazeera
Guatemala detuvo a seis personas con más de 1.700 kilos de cocaína en operación aéreaEl Mundo12/08/2025
Cinco mexicanos y un salvadoreño fueron arrestados tras el hallazgo de mil 500 paquetes de droga interceptados en dos embarcaciones.
Entre 2019 y 2025, las filas militares pasaron de más de 560.000 a 450.000 efectivos, en un contexto de baja natalidad y envejecimiento acelerado.
Ocurrió en Pensilvania. Quedaron personas atrapadas bajo los escombros y se cree que hay dos desaparecidos.
La ola de incendios coincide con la de calor que este martes entró en su décimo día, con todas las regiones bajo aviso de riesgo y temperaturas máximas de 40 grados.
EE.UU. y Argentina estrechan lazos: gobernador cercano a Trump llega con foco en defensa y seguridadEl Mundo12/08/2025
Brian Kemp, de Georgia, llegará al país a fin de mes junto a una delegación de la Guardia Nacional, organismo que tiene un acuerdo de asociación estratégica con las Fuerzas Armadas locales.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.