Fuga de gas en iglesia de Comodoro Rivadavia dejó descompensados durante misa

Una niña, un sacerdote, un monaguillo y varios fieles debieron ser asistidos tras descompensarse luego de que se produjera una fuga de gas en plena misa en una iglesia de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.

Según informó Diario Jornada, el hecho ocurrió en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Lisandro de la Torre y Divina Providencia, en el barrio Quirno Costa de la citada ciudad del sur argentino.

El jefe de Bomberos, José Ayamilla, indicó que pasado el mediodía del domingo hubo un llamado de alerta acerca de que en la citada parroquia había personas con síntomas de intoxicación y, al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a varios fieles afectados, algunos de ellos en la vereda.

Ante esta situación se procedió a evacuar toda la iglesia para ventilarla y en el lugar trabajaron ambulancias del servicio 107 y de la empresa Delta, que atendieron a los afectados, entre los que se encontraba el sacerdote Fernando Franco, mientras que se supo que algunos asistentes fueron trasladados en vehículos particulares.

En tanto, se informó que las primeras pericias indicaron que uno de los caños de salida del monóxido de carbono en la caldera se habría caído y obstruido, provocando que el gas se filtrara al interior del edificio.

“Felizmente pudimos hacer toda la ventilación y la evacuación de la iglesia. Trabajamos en conjunto para asistir a todos los que estaban descompensados”, señaló Ayamilla.

El citado medio indicó que en el operativo participaron Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, efectivos policiales y equipos sanitarios, quienes dieron por finalizada la intervención una vez controlada la situación.

Con información de Noticias Argentinas