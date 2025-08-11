El trágico accidente ocurrió el viernes en la localidad de Loncopué. Personal de tres hospitales participaron en el intento desesperado por salvar su vida.
Fuga de gas en iglesia de Comodoro Rivadavia dejó descompensados durante misa
Una niña, un sacerdote, un monaguillo y varios fieles debieron ser asistidos tras intoxicarse por una fuga de monóxido de carbono en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio Quirno Costa.Provincias11/08/2025Agustina Tolaba
Una niña, un sacerdote, un monaguillo y varios fieles debieron ser asistidos tras descompensarse luego de que se produjera una fuga de gas en plena misa en una iglesia de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.
Según informó Diario Jornada, el hecho ocurrió en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Lisandro de la Torre y Divina Providencia, en el barrio Quirno Costa de la citada ciudad del sur argentino.
El jefe de Bomberos, José Ayamilla, indicó que pasado el mediodía del domingo hubo un llamado de alerta acerca de que en la citada parroquia había personas con síntomas de intoxicación y, al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a varios fieles afectados, algunos de ellos en la vereda.
Ante esta situación se procedió a evacuar toda la iglesia para ventilarla y en el lugar trabajaron ambulancias del servicio 107 y de la empresa Delta, que atendieron a los afectados, entre los que se encontraba el sacerdote Fernando Franco, mientras que se supo que algunos asistentes fueron trasladados en vehículos particulares.
En tanto, se informó que las primeras pericias indicaron que uno de los caños de salida del monóxido de carbono en la caldera se habría caído y obstruido, provocando que el gas se filtrara al interior del edificio.
“Felizmente pudimos hacer toda la ventilación y la evacuación de la iglesia. Trabajamos en conjunto para asistir a todos los que estaban descompensados”, señaló Ayamilla.
El citado medio indicó que en el operativo participaron Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, efectivos policiales y equipos sanitarios, quienes dieron por finalizada la intervención una vez controlada la situación.
Con información de Noticias Argentinas
El juez Ramos Padilla se declaró incompetente y suspendió la asignación de mesasProvincias09/08/2025
A pesar de su decisión, el magistrado presentó un "plan alternativo de ubicación". Es en respuesta a los reclamos del Fernando Espinoza y Axel Kicillof.
Así lo aprobó el Concejo Deliberante de Rawson tras una ordenanza en la cual prohíbe a las personas incluidas en ese registro ingresar a eventos deportivos y culturales.
Mendoza va a fondo con la vacunación obligatoria: sancionarán a padres "antivacunas"Provincias08/08/2025
La provincia de Mendoza emitió una resolución para sancionar a aquellos padres que rechacen la vacunación de sus hijos. Serán denunciados a las autoridades.
El robo ocurrió durante la tarde del lunes. No hubo heridos, pero los empleados fueron amenazados a punta de pistola. Investigan las imágenes de las cámaras.
Preso se atragantó con un pedazo de pared durante un motín en una comisaría de NeuquénProvincias05/08/2025
El joven, detenido por robo, debió ser reanimado por la Policía tras intentar comerse parte de la pared de la celda en medio de un brote violento.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
En la nueva "guerra de tasas", la billetera virtual Cocos sorprende y se posiciona por encima de las más populares en rendimientos. El ranking completo.
Parques urbanos de Salta con récord de visitantes en vacaciones de invierno
Según la coordinadora del parque, María Cruz Pérez, durante las recientes vacaciones de invierno, el lugar recibió a 96 mil visitantes, una cifra récord que superó las expectativas.