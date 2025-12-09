La mina San Jorge busca convertirse en la primera explotación aprobada en la provincia. Asambleas advierten riesgos sobre el Río Mendoza y recuerdan el antecedente de 2019.
Operativo en Misiones para dar con dos jóvenes desaparecidas
Daniela Rocío y Verónica Itatí García Smaniotto salieron de su casa el domingo y no regresaron. La Policía realiza rastrillajes y operativos en la zona.Provincias09/12/2025
La Policía de Misiones intensificó la búsqueda este lunes de Daniela Rocío (20) y Verónica Itatí García Smaniotto (22), quienes desaparecieron el domingo tras salir de su casa en Bonpland, según denunció su mamá ante la Comisaría local.
La denuncia fue radicada por Magdalena A., de 36 años, quien señaló que sus hijas —ambas con retraso madurativo— se ausentaron de la casa familiar ubicada en la calle Los Italianos y no regresaron.
Daniela Rocío es de contextura robusta, tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones. Verónica Itatí es de contextura delgada, tez morena, cabello corto castaño, aproximadamente 1,60 metros de altura y ojos marrones. Las dos llevaban mochilas identificadas con su nombre.
Desde la Unidad Regional VI indicaron que trabajan “de manera ininterrumpida en rastrillajes, entrevistas y operativos conjuntos para localizar a las jóvenes y asistir a su familia”.
Con información de TN
Bahía Blanca: un hombre mató a su hermano de una puñalada y atacó al otro con una palaProvincias08/12/2025
Ernesto Martín Mansilla fue detenido tras una violenta pelea familiar en una vivienda de la calle Coulin. Uno de los hermanos murió camino al hospital y el otro sufrió una lesión en la cabeza.
La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático advierte sobre temperaturas altas y prohíbe encender fuego en todo el territorio provincial.
El piloto del helicóptero que este jueves se precipitó sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT) fue imputado por lesiones culposas.
Hubo ofertas por u$s1.800 millones de grandes fondos y más de 1.200 minoristas. La Provincia destacó su solidez fiscal y el hecho de nunca haber reestructurado su deuda.
Cayó un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridosProvincias05/12/2025
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.