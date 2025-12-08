La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático advierte sobre temperaturas altas y prohíbe encender fuego en todo el territorio provincial.
Bahía Blanca: un hombre mató a su hermano de una puñalada y atacó al otro con una pala
Ernesto Martín Mansilla fue detenido tras una violenta pelea familiar en una vivienda de la calle Coulin. Uno de los hermanos murió camino al hospital y el otro sufrió una lesión en la cabeza.Provincias08/12/2025
Un hombre fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca acusado de atacar a sus dos hermanos y matar a uno de ellos y se cree que todo ocurrió durante una pelea familiar.
El hecho tuvo lugar este domingo en una vivienda de la calle Coulin al 600, cuando Ernesto Martín Mansilla mató de una puñalada a uno de los hermanos y atacó con una pala a otro.
De manera inmediata, según informaron medios locales, se dio aviso al 911, por lo que personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Séptima arribaron al domicilio.
Allí los agentes hallaron Rodrigo, de 32 años, quien presentaba una herida de arma blanca en la zona intercostal izquierda, por lo que rápidamente fue derivado al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero donde falleció.
Acerca del otro hermano, Fernando, de 44 años, informaron que fue atendido en el lugar por una lesión en la cabeza producida por una pala.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Mansilla fue detenido y quedó a disposición de la UFIJ Nº5.
