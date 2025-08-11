Elecciones: advierten sobre un escenario “sumamente polarizado”, donde el sello pesa más que el candidato

Por Aries, el consultor político Benjamín Gebhard evaluó el actual escenario electoral provincial y destacó la complejidad que representa la figura de Alfredo Olmedo para la competencia política.



Según Gebhard, “Olmedo tiene una negatividad alta, no solo genera enojo sino que en ocasiones es un personaje que se caricaturiza y no se lo toma muy en serio”. Sin embargo, aclaró que “siendo el candidato del espacio (La Libertad Avanza) que vuelve competitivo, con una fuerza homogénea y nítida, aunque la gente no le guste el candidato, el motivo político de Javier Milei va a prevalecer y será acompañado”.

En paralelo, Gebhard valoró la imagen positiva de Emilia Orozco, señalándola como “una dirigente con un diferencial favorable y mucho más competitiva”, aunque reconoció que aún está por verse cuál será el camino definitivo del espacio que representa.

Sobre la “avenida del medio”, y referenciando al nuevo Frente Provincial “Primero los salteños”, el consultor expresó dudas sobre su competitividad, argumentando que “en un escenario polarizado, la sociedad exige definiciones claras, y quienes busquen una opción intermedia podrían terminar inclinándose por alternativas más definidas como la de Javier Milei”.

Además, Gebhard recordó que la decisión del gobernador de no participar ni apoyar candidaturas específicas “deja libertad de acción a los partidos, pero también complica a quienes no cuentan con ese respaldo”.