Elecciones: advierten sobre un escenario “sumamente polarizado”, donde el sello pesa más que el candidato

Piden legalizar la importación de hoja de coca, prohibida por la dictadura
Según se explicó en el Proyecto de Declaración, se busca garantizar el consumo interno de esta planta en su forma natural, ya sea mediante masticación o infusiones.
El consultor Benjamín Gebhard destaca que la sociedad exige posiciones claras, por lo que los espacios con identidad definida ganan ventaja sobre los postulantes individuales.Política11/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el consultor político Benjamín Gebhard evaluó el actual escenario electoral provincial y destacó la complejidad que representa la figura de Alfredo Olmedo para la competencia política.
Según Gebhard, “Olmedo tiene una negatividad alta, no solo genera enojo sino que en ocasiones es un personaje que se caricaturiza y no se lo toma muy en serio”. Sin embargo, aclaró que “siendo el candidato del espacio (La Libertad Avanza) que vuelve competitivo, con una fuerza homogénea y nítida, aunque la gente no le guste el candidato, el motivo político de Javier Milei va a prevalecer y será acompañado”.
En paralelo, Gebhard valoró la imagen positiva de Emilia Orozco, señalándola como “una dirigente con un diferencial favorable y mucho más competitiva”, aunque reconoció que aún está por verse cuál será el camino definitivo del espacio que representa.
Sobre la “avenida del medio”, y referenciando al nuevo Frente Provincial “Primero los salteños”, el consultor expresó dudas sobre su competitividad, argumentando que “en un escenario polarizado, la sociedad exige definiciones claras, y quienes busquen una opción intermedia podrían terminar inclinándose por alternativas más definidas como la de Javier Milei”.
Además, Gebhard recordó que la decisión del gobernador de no participar ni apoyar candidaturas específicas “deja libertad de acción a los partidos, pero también complica a quienes no cuentan con ese respaldo”.
La Cámara de Diputados de Salta prevé discutir un proyecto de ley que busca modificar la Ley 7631 para extender la prohibición de fumar a los cigarrillos electrónicos, o 'vapers', en todos los espacios cerrados de acceso público de la provincia.
La Cámara de Diputados de Salta tiene en su agenda un proyecto de declaración de gran relevancia. La iniciativa, firmada por legisladores del bloque "B. J. Gustavo Sáenz Conducción", insta a los representantes salteños en el Congreso a defender los tres proyectos vetados.
La fuerte identificación de Leavy con el kirchnerismo y su baja imagen pública complican su proyección electoral, advierten analistas políticos.
Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires no darán clases este lunes por falta de recomposición salarial.
El gobernador bonaerense calificó de "campaña roñosa" la difusión de un video manipulado que atribuía falsas declaraciones suyas.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
En la nueva "guerra de tasas", la billetera virtual Cocos sorprende y se posiciona por encima de las más populares en rendimientos. El ranking completo.
Según la coordinadora del parque, María Cruz Pérez, durante las recientes vacaciones de invierno, el lugar recibió a 96 mil visitantes, una cifra récord que superó las expectativas.