Inter Miami sin Messi y con De Paul sufrió una dura goleada en el clásico de la MLS

Gimnasia y Tiro empató en casa y terminó con su racha de victorias
Orlando City se impuso 4-1 ante el conjunto de Javier Mascherano, que registró así un nuevo traspié en la liga estadounidense.Deportes11/08/2025
Sin la presencia de Lionel Messi, ausente por lesión, pero con Rodrigo De Paul los 90 minutos, el Inter Miami dirigido por Javier Mascherano sufrió una contundente derrota por 4-1 en el clásico de la Major League Soccer (MLS) ante Orlando City.
El encuentro, disputado este domingo por la noche en el Exploria Stadium, vio al equipo local imponerse de manera clara ante "Las Garzas".
Orlando City tomó la delantera con un gol del delantero Luis Muriel, quien ya había marcado en el último duelo entre ambos equipos, que terminó con un 3-0 a favor de Orlando. A pesar del dominio inicial del local, los de Mascherano lograron igualar el marcador gracias a un golazo de Yannick Bright, a los 5 minutos de juego.
Sin embargo, la alegría del Inter Miami duró poco. Nuevamente, Luis Muriel se hizo presente en la red, volviendo a poner a Orlando en ventaja; y posteriormente, Martín Ojeda y Mario Pasalic sellaron la goleada, consolidando el triunfo de Orlando City.
Con este resultado, el conjunto de Florida se ubica en la sexta posición de la Conferencia Este con 42 puntos, mientras que Orlando asciende al cuarto puesto, también con 42 unidades, prometiendo una reñida competencia en la tabla.
Tras perderse el partido del pasado miércoles frente a Pumas de México por la Leagues Cup y el de este domingo ante a Orlando City por la MLS, la lista de ausencias podría ampliarse.
Si se cumplen los tiempos estimados de recuperación, Leo tampoco estaría disponible para enfrentar a LA Galaxy (sábado 16) ni a DC United (sábado 23). Y en caso de que Inter Miami clasifique en la Leagues Cup, también se perdería los cuartos de final (18 o 19 de agosto) y una eventual semifinal (26 o 27).
De no haber contratiempos, el capitán rosarino podría reaparecer el viernes 30 de agosto ante Chicago Fire, aunque ese partido podría ser reprogramado si Inter Miami llega a la final de la Leagues Cup, prevista para el domingo 31.
Tras este empate, el "Albo" tendrá la oportunidad de sumar de a tres puntos en casa, ya que recibirá a Deportivo Maipú el 15 de agosto.
Con la mirada puesta en sumar de a tres en el Nonagonal, el Santo recibirá a San Martín de Formosa el próximo 17 de agosto.
El próximo 18 de agosto los dirigidos por Pablo Fornasari deberán visitar a Nueva Chicago por la fecha 27.
Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene, el equipo de Lionel Scaloni empieza a diagramar la preparación.
El partido por la Primera Nacional está previsto para las 17 horas en el estadio David Michel Torino. Las puertas de acceso al estadio se habilitarán a las 15:30 horas.
El Rojo y el Millonario empataron 0-0 en el estadio Libertadores de América. El local anotó dos tantos y el visitante uno, pero todos fueron invalidados.
