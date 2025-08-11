La Iglesia volvió a cuestionar al Gobierno: “El mercado no garantiza la inclusión social”

Piden legalizar la importación de hoja de coca, prohibida por la dictadura
Según se explicó en el Proyecto de Declaración, se busca garantizar el consumo interno de esta planta en su forma natural, ya sea mediante masticación o infusiones.
En un mensaje final por la Semana Social, la Conferencia Episcopal Argentina alertó también que “el mercado, por sí solo, no garantiza el desarrollo humano”.Política11/08/2025
Después de la peregrinación de San Cayetano, que incluyó una marcha de gremios y movimientos sociales desde Liniers a Plaza de Mayo, la Iglesia volvió a tomar distancia del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre los efectos de su política económica: “El trabajo sin derechos no es bendición, es explotación”.
“Insistentemente, hemos conversado sobre la necesidad de una economía con rostro humano. La política no debe someterse a la economía, ni esta a la tecnocracia. El mercado, por sí solo, no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social”, planteó en el mensaje final por la Semana Social, elaborado por la Conferencia Episcopal Argentina y la Pastoral Social.
Bajo esa premisa, el texto afirmó que “es imperioso que política y economía dialoguen al servicio de la vida”. “Esto implica promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad para generar nuevos puestos de trabajo”, dado que “el trabajo digno es el principal organizador de la vida social”.
“La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido”, aseguró y advirtió que “el trabajo sin derechos no es bendición, es explotación”.
Un nuevo mensaje de la Iglesia a Milei
Los obispos cuestionaron también la “cultura del descarte y la globalización de la indiferencia” y reafirmaron la “opción preferencial por los más pobres” como una exigencia ética y evangélica. Según el texto, “la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no construye la paz”.
Además, plantearon que la Argentina atraviesa “profundas polarizaciones” y llamaron a “organizar la esperanza” mediante un diálogo que priorice el bien común por sobre “los intereses sectoriales”.
Tras asegurar que la Iglesia Católica no puede ser indiferente “ante la realidad de muchos hermanos en situación de pobreza y exclusión”, los obispos convocaron a involucrarse en la solución.
“Que la sabiduría del diálogo, la misericordia que acoge y la alegría de la esperanza nos impulsen a involucrarnos y organizarnos como sociedad para tejer vínculos que hagan posible una Patria con verdadera Amistad Social y orientada al bien común”, finalizaron.
La Cámara de Diputados de Salta prevé discutir un proyecto de ley que busca modificar la Ley 7631 para extender la prohibición de fumar a los cigarrillos electrónicos, o 'vapers', en todos los espacios cerrados de acceso público de la provincia.
La Cámara de Diputados de Salta tiene en su agenda un proyecto de declaración de gran relevancia. La iniciativa, firmada por legisladores del bloque "B. J. Gustavo Sáenz Conducción", insta a los representantes salteños en el Congreso a defender los tres proyectos vetados.
La fuerte identificación de Leavy con el kirchnerismo y su baja imagen pública complican su proyección electoral, advierten analistas políticos.
El consultor Benjamín Gebhard destaca que la sociedad exige posiciones claras, por lo que los espacios con identidad definida ganan ventaja sobre los postulantes individuales.
Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires no darán clases este lunes por falta de recomposición salarial.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
En la nueva "guerra de tasas", la billetera virtual Cocos sorprende y se posiciona por encima de las más populares en rendimientos. El ranking completo.
Según la coordinadora del parque, María Cruz Pérez, durante las recientes vacaciones de invierno, el lugar recibió a 96 mil visitantes, una cifra récord que superó las expectativas.