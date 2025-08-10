Castañares: Un hombre murió en un incendio

Un trágico incendio ocurrió en la madrugada del domingo en el barrio Castañares de Salta, dejando como saldo la muerte de un hombre que fue encontrado calcinado dentro de su vivienda.

Pese a la rápida intervención de bomberos y policías alertados por vecinos, la intensidad del fuego impidió un rescate a tiempo.

Según informó el sitio Informate Salta, las autoridades, incluyendo a personal de Bomberos de la Policía y peritos, se encuentran trabajando en el lugar para determinar las causas del siniestro.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado el origen del fuego, la investigación está en marcha para establecer los factores que llevaron a esta trágica pérdida.