Salta: Coordinan protocolos para agilizar ingreso de detenidos a centros de detención

Una mujer de 77 años, apodada “la abuelita”, fue imputada por comercialización de estupefacientes. La fiscalía la acusa de liderar la venta de droga, usando incluso a un menor de edad.
La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, y el comisario general coadyuvante, Juan Ramón Miranda, mantuvieron una reunión con autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.
Durante el encuentro se avanzó en la coordinación de los procedimientos para la recepción de personas detenidas, con el objetivo de agilizar su ingreso a los centros de detención.
Por el Servicio Penitenciario participaron el jefe de la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, el responsable del área de Contraventores, representantes del DAP de la Policía de la Provincia y el jefe de Judiciales.
También estuvieron presentes jefes de divisiones dependientes del DIC.
La Policía de Salta detuvo ayer a un conductor en Vaqueros (Ruta Nacional 9). Tras fiscalizar el vehículo, se detectó que tenía pedido de secuestro por robo solicitado por la Justicia de Córdoba.
La Policía de Salta detuvo esta madrugada a un hombre de 24 años que era intensamente buscado por la Justicia de Tierra del Fuego.
La Policía acudió tras una alerta al 911, detuvo al sujeto en situación de calle y secuestró un cuchillo. Interviene la Fiscalía Penal 2.
Delincuentes robaron dos cajas fuertes con importante documentación de la mutual del gremio de Camioneros en La Plata, en la sede de Calle 40.
Gendarmería Nacional realizó un importante secuestro de drogas en Tucumán al interceptar un ómnibus de "Tour de Compras" en la Ruta Nacional N°38. El can detector "Fedra" alertó a los gendarmes.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.