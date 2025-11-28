Salta: Coordinan protocolos para agilizar ingreso de detenidos a centros de detención

La directora del CIF, Gabriela Buabse, y el comisario general coadyuvante Juan Ramón Miranda, se reunieron con autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia para ajustar los protocolos de recepción de detenidos y optimizar su traslado e ingreso a los centros de detención. También participaron jefes de áreas operativas vinculadas al procedimiento.

Por el Servicio Penitenciario participaron el jefe de la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, el responsable del área de Contraventores, representantes del DAP de la Policía de la Provincia y el jefe de Judiciales.

También estuvieron presentes jefes de divisiones dependientes del DIC.