"Cada vez se parecen más", la polémica comparación de Milei con Cristina

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó las medidas que anunció el presidente Javier Milei para blindar el equilibrio fiscal y penalizar el aumento del gasto, y lo comparó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“No estoy a favor de que haya inflación, pero hay que entender que hay plata para gastos de inteligencia y viajes muy costosos. Hay doble estándar como con Cristina (Fernández de Kirchner), cada vez se parecen más”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, criticó las intenciones del Poder Ejecutivo de penalizar la aprobación del Presupuesto y se mostró en contra de castigar a los legisladores que voten a favor. “Milei siempre fractura en dos a la sociedad: los que están conmigo son buenos y los que no, enemigos. Él habla de penalizar, se olvida que los delitos se crean por leyes y no por decretos, eso lo dice la Constitución”, aseveró el abogado.

Para Sabsay es incompatible concebir como delito que los legisladores voten en el Congreso Nacional, y acusó a Javier Milei de intentar aplicar un sistema “al estilo (Nayib) Bukele”. “Me pregunto, ¿los diputados que no voten como él quiere son delincuentes? Cómo es posible concebir un delito de esa naturaleza en un sistema democrático”, deslizó el magistrado.

“Es una locura, no tiene ni pies ni cabezas. Para eso terminemos con la democracia y directamente un monarca que imponía la pena de muerte. Es el estilo Bukele. Se encamina, con matices”, afirmó, y sumó: “Lo que importa es desde el punto de vista legal si corre o no. Me puede gustar que haya déficit cero, pero eso no quiere decir que el diputado que vote en contra de eso sea un delincuente que haya que meter preso. Son dos cosas diferentes”.

En otro pasaje de la entrevista, Sabsay sostuvo que el libertario es un anarco capitalista que “no cree en el Estado y no creen en la Constitución, que es la base de un Estado, y tampoco en la República”, y denunció ataques de los laderos que rodean a Milei. "Acá se dice ‘como lo demás hicieron mal, por qué no lo dejamos a estos’, y qué importa que los otros hicieron mal, cuándo terminamos con el círculo maldito. Hicieron mal y fui súper crítico del kirchnerismo", fustigó.

“Lamentablemente no hay herramientas frente al planteo del Ejecutivo. El gran riesgo que corremos es que el poder sea uno solo, el del Ejecutivo y que el resto quede de decoración”, remarcó.

Por último, se mostró decepcionado de la gestión que encarna la administración libertaria, luego de confesar que votó a Milei en el balotaje, y se desmarcó del programa de ajuste. “Se ha reconducido el presupuesto anterior. Es una barbaridad. No está bien, es una anomalía que se vuelve normalidad”, afirmó.

“Nosotros pensábamos que este Gobierno iba a terminar con eso. Yo lo voté, estoy muy desilusionado”, admitió, y concluyó: “Si corto todo, asfixio, dejo que el Garrahan se destruya, que no haya universidades públicas, ¿a ese costo vale la pena no tener inflación? No estoy a favor de que haya inflación, pero hay que entender que hay plata para gastos de inteligencia y viajes muy costosos”.

Con información de Noticias Argentinas