El exministro de Defensa y exjefe de Gabinete señaló que la administración nacional piensa la economía al revés. "Es una doble vara que la gente percibe", dijo.
Kicillof calificó anuncios de Milei como "delirio cósmico"
El gobernador bonaerense sostuvo que lo que hizo el Presidente fue "tremendamente border". Y advirtió que "está en riesgo la democracia en Argentina".Política09/08/2025
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó con dureza al presidente Javier Milei tras su mensaje en cadena nacional desde la Casa Rosada y calificó como "delirio cósmico" el proyecto del mandatario para penalizar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit.
En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei anunció que enviaría al Congreso una propuesta para sancionar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal.
En declaraciones radiales, Kicillof sostuvo que lo que hizo Milei fue "tremendamente border" y agregó que lo ocurrido en la Casa Rosada fue "vergonzoso, penoso". El gobernador bonaerense afirmó que "es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar".
En ese contexto, el mandatario provincial fue consultado sobre la gestión del gobierno y señaló que Milei “es un desastre por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre”.
Ante la pregunta sobre la baja de la inflación como principal logro de la administración libertaria, Kicillof consideró que se trataba de "una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, y a nivel internacional con una política de sumisión, de seguidismo a EE.UU e Israel".
Por último, el gobernador provincial también se refirió al futuro político del país y, en referencia a las próximas elecciones, afirmó que "Milei mira septiembre y octubre como un cheque en blanco". Kicillof manifestó su preocupación al advertir que "está en riesgo la democracia en Argentina".
Con información de Noticias Argentinas
