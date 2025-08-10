Adorni publicó video falso de Kicillof creado con IA y desató la polémica en redes

El vocero presidencial y futuro legislador porteño, Manuel Adorni, publicó en sus redes sociales un video alterado con inteligencia artificial donde se ve al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responder preguntas en una entrevista y “confesar” que “hoy no tiene ninguna propuesta y que tiene que buscarla”.

La confirmación de que la publicación de Adorni era una fake news surgió de Leandro Renou, uno de los periodistas que realizó dicha entrevista en su programa del streaming Futurock; para demostrar que era una edición realizada con inteligencia artificial, subió el video original de la nota completa, que no coincida con la publicación del vocero.

“Este es el video original de la entrevista con Kicillof. Adorni usa un corte editado con IA para hacer una fake news. Es serio que esto se haga desde la cabeza del Estado. Serio.”, remarcó Renou.

En la entrevista, una de las periodistas le pregunta al gobernador bonaerense “qué dice el peronismo” sobre el mandato del presidente Javier Milei y Kicillof responde que lo más importante para su espacio “son las prioridades y los objetivos”.

“Puedo empezar con soberanía, independencia, justicia social… esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después, crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario”, sostuvo el mandatario provincial.

En la misma línea, señaló que hay “cuestiones graves” como la deuda “impagable” que dejó el expresidente de la Nación Mauricio Macri, que “no fue solucionada” durante el gobierno de Alberto Fernández y que ahora “potenció” Milei, con el vínculo que forjó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “como gendarme de la política económica para darle el refinanciamiento el próximo vencimiento”.

“Son cuestiones muy profundas. Si vos me decís qué vamos a discutir ahora, en este momento, en el 2025 de cara a Milei y de cara a esta elección de septiembre y octubre, es ponerle un freno a estas políticas”, concluyó Kicillof.

Además de que otros periodistas se pronunciaran en contra de la publicación de Adorni y el video falso, hizo lo propio el diputado nacional Esteban Paulón (Hacemos Por Nuestro País) quien cuestionó al funcionario oficialista.

“Parece que el ‘vocero’ Adorni utiliza los recursos públicos para diseminar fake news y publicar videos alterados. Sin ponerse colorado, a cielo abierto. Habrá que citarlo a Diputados para que dé cuentas del pago de operaciones políticas con la plata de todos”, señaló.

