“Ya dimos todo”: El sacrificio invisible de las familias y lo que "solo el Estado" puede garantizar

“Manu se enfermó a los dos días de vida. Desde entonces, nuestras prioridades cambiaron y todo gira en torno a su cuidado”, relató en Vale Todo, por Aries, Pamela Encinas, mamá de un niño con discapacidad múltiple.

Ella y su esposo dejaron de lado sus proyectos personales y profesionales para garantizarle a Manuel atención médica, terapias y una educación adecuada. “Siempre buscamos trabajos que nos den obra social. Tal vez hoy tendría otra carrera o una casa propia, pero nuestra realidad es otra”, expresó.

Encinas describió una rutina marcada por jornadas laborales extensas, gastos elevados y trámites burocráticos interminables. “Ya dimos todo. Organizamos rifas, kermeses, vendemos plantas… pero hay cosas que solo el Estado puede garantizar”, dijo.

Sobre el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, advirtió: “Es un retroceso en derechos y en inclusión. Necesitamos apoyo real y que no nos arranquen lo poco que conseguimos con tanto sacrificio”.