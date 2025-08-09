Boca recibe a Racing en un clásico de alto impacto

Súper sábado de fútbol argentino: Boca y Racing se verán las caras desde las 16:30 horas en un clásico que promete ser más que emocionante, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura.

Desde La Bombonera, el encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, con Pablo Dóvalo a cargo del VAR. Cabe recordar que el partido será transmitido por la señal televisiva de ESPN Premium.

Luego de que Juan Román Riquelme disolviera el Consejo de Fútbol y de la eliminación de Boca de la Copa Argentina, la institución de La Ribera atraviesa un caos tanto dirigencial como futbolístico.

El Xeneize viene de perder 1-0 ante Huracán por el torneo local, una derrota que lo dejó con 11 partidos sin ganar, marcando la peor racha de su historia.

En ese sentido, los dirigidos por Miguel Ángel Russo buscarán darle una alegría a su gente y llevarse los tres puntos que podrían catapultarlos a los puestos de playoffs de la Zona A.

Más allá de algunos resultados irregulares, Racing viene cumpliendo un gran papel en el último tiempo, siendo uno de los principales candidatos tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Libertadores.

La Academia, comandada por Gustavo Costas, viene de golear a Riestra por la Copa Argentina, aunque cayó ante Estudiantes en el campeonato local.

Ubicados en el 12° puesto de su zona, los oriundos de Avellaneda buscarán sumar tres puntos clave como visitantes para acercarse a los puestos de clasificación.

Probables formaciones de ambos equipos

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Malcom Braida, Alan Velasco, Braian Aguirre; y Miguel Merentiel.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Federico García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Richard Sánchez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Duván Vergara y Adrián Martínez.

Con información de 442