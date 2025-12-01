Úbeda: "Tenemos nafta para lo que viene" tras pasar a semifinales del Clausura

Tras la humillante goleada 5-1 ante Vasco da Gama que hundió a Inter de Porto Alegre en la zona de descenso, el club gaúcho destituyó al técnico argentino a solo dos fechas del final del Brasileirao.
Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, celebró la clasificación a las Semifinales tras vencer a Argentinos Juniors, destacando la unión y el sacrificio del equipo.Deportes01/12/2025
Claudio Úbeda, técnico de Boca, volvió a resaltar la unión del grupo y el sacrificio en el campo como algunos de los factores clave para el buen rendimiento colectivo.
"Tenemos bastante nafta para todo lo que viene y queremos dar pelea. El grupo está 100% compenetrado en el día a día, en ganar, en ser solidario... se ve cuando el equipo pierde la pelota y se esfuerza por recuperarla", dijo el DT.
El equipo de Claudio Úbeda abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo por intermedio de Ayrton Costa y supo mantener su valla en cero.
Sobre el encuentro, expresó: "Tuvimos oportunidades en el primer tiempo de poder hacer un gol más, pero no se dio y tuvimos que saber llevarlo. El rival tiene posesión de pelota, pero no tuvo tanta profundidad. Fue un rival duro. Estamos felices de seguir avanzando".
También hubo palabras para Marchesín. "Agustín viene con cuatro partidos sin recibir goles. Hablamos mucho con los chicos sobre tener solidez defensiva. Cuando te llegan poco y el arquero interviene bien, nos da mucha tranquilidad".
"El fútbol no solo es atacar, es defender y saber ocupar los espacios. También es saber cómo contrarrestar las virtudes del rival. Es un fútbol en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera", concluyó sobre el encuentro.
Por último, habló de su posible rival en semifinales. "Estamos preparados para jugar con cualquiera de los dos (Racing o Tigre). Será el rival que tenga que ser y trabajaremos en la semana".
Con información de El Liberal
Racing Club recupera dos nombres fundamentales para el duelo de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 contra Tigre, a jugarse este lunes en el Cilindro.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Boca venció a Argentinos y avanzó a semifinales del Clausura
Con el pase asegurado, el Xeneize enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Racing y Tigre, que completará la llave.
Estudiantes de Río Cuarto selló su ascenso a la Primera División del fútbol argentino tras empatar 1-1 como visitante ante Deportivo Madryn en la final de vuelta del Reducido de la Primera Nacional.
Una estatua de Lionel Messi, ubicada en Mar del Plata, amaneció con graves destrozos en sus piernas, reabriendo el debate sobre los reiterados ataques de vandalismo que sufre.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.