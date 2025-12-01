Úbeda: "Tenemos nafta para lo que viene" tras pasar a semifinales del Clausura

Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, celebró la clasificación a las Semifinales tras vencer a Argentinos Juniors, destacando la unión y el sacrificio del equipo.

Deportes01/12/2025

Claudio Úbeda, técnico de Boca, volvió a resaltar la unión del grupo y el sacrificio en el campo como algunos de los factores clave para el buen rendimiento colectivo.

"Tenemos bastante nafta para todo lo que viene y queremos dar pelea. El grupo está 100% compenetrado en el día a día, en ganar, en ser solidario... se ve cuando el equipo pierde la pelota y se esfuerza por recuperarla", dijo el DT.

El equipo de Claudio Úbeda abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo por intermedio de Ayrton Costa y supo mantener su valla en cero.

Sobre el encuentro, expresó: "Tuvimos oportunidades en el primer tiempo de poder hacer un gol más, pero no se dio y tuvimos que saber llevarlo. El rival tiene posesión de pelota, pero no tuvo tanta profundidad. Fue un rival duro. Estamos felices de seguir avanzando".

También hubo palabras para Marchesín. "Agustín viene con cuatro partidos sin recibir goles. Hablamos mucho con los chicos sobre tener solidez defensiva. Cuando te llegan poco y el arquero interviene bien, nos da mucha tranquilidad".

"El fútbol no solo es atacar, es defender y saber ocupar los espacios. También es saber cómo contrarrestar las virtudes del rival. Es un fútbol en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera", concluyó sobre el encuentro.

Por último, habló de su posible rival en semifinales. "Estamos preparados para jugar con cualquiera de los dos (Racing o Tigre). Será el rival que tenga que ser y trabajaremos en la semana".

Con información de El Liberal

