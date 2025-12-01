Racing recupera a Mura y Zuculini para el cruce clave contra Tigre

Este lunes 1 de diciembre, Racing recibirá a Tigre bajo el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, a las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda. Para dicho enfrentamiento, la Academia recupera dos nombres clave que se ausentaron en el triunfo 3-2 ante River por lesión: Facundo Mura y Bruno Zuculini.

El lateral sufrió una sobrecarga en el sóleo izquierdo previo al encuentro con el Millonario que lo privó de jugar, aunque en su lugar ingresó Gastón Martirena, quien fue el héroe de la victoria con su gol en el último minuto. A pesar del tanto del uruguayo, el carrilero había sido titular los últimos cuatro partidos (vuelta ante Flamengo, Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell's) y acumula 20 alineaciones desde el inicio.

Por otro lado, las múltiples lesiones en el mediocampo durante el año -principalmente de Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Santiago Sosa- le brindaron la posibilidad al mediocampista de ser una pieza importante en el planteo de Gustavo Costas. En el 2025, suma 19 titularidades, 10 de ellas en el Torneo Clausura.

Además, ambos futbolistas están definiendo su futuro en Racing. Sus respectivos contratos vencen a fin de año y la tendencia actual presenta vías diferentes. Por el lado de Mura, está más afuera que adentro. El Inter Miami de Lionel Messi tiene negociaciones avanzadas con el marcador de punta y su futuro se aleja cada vez más de Avellaneda.

Por otra parte, en la semana hubo una reunión entre el director deportivo Sebastián Saja y el representante de Zuculini, con el objetivo de renovar el vínculo. Las intenciones tanto de la Academia como del mediocampista es que él se retire con la camiseta de Racing.

