Racing recupera a Mura y Zuculini para el cruce clave contra Tigre

Tras la humillante goleada 5-1 ante Vasco da Gama que hundió a Inter de Porto Alegre en la zona de descenso, el club gaúcho destituyó al técnico argentino a solo dos fechas del final del Brasileirao.
Racing Club recupera dos nombres fundamentales para el duelo de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 contra Tigre, a jugarse este lunes en el Cilindro.Deportes01/12/2025
Este lunes 1 de diciembre, Racing recibirá a Tigre bajo el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, a las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda. Para dicho enfrentamiento, la Academia recupera dos nombres clave que se ausentaron en el triunfo 3-2 ante River por lesión: Facundo Mura y Bruno Zuculini.
El lateral sufrió una sobrecarga en el sóleo izquierdo previo al encuentro con el Millonario que lo privó de jugar, aunque en su lugar ingresó Gastón Martirena, quien fue el héroe de la victoria con su gol en el último minuto. A pesar del tanto del uruguayo, el carrilero había sido titular los últimos cuatro partidos (vuelta ante Flamengo, Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell's) y acumula 20 alineaciones desde el inicio.
Por otro lado, las múltiples lesiones en el mediocampo durante el año -principalmente de Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Santiago Sosa- le brindaron la posibilidad al mediocampista de ser una pieza importante en el planteo de Gustavo Costas. En el 2025, suma 19 titularidades, 10 de ellas en el Torneo Clausura.
Además, ambos futbolistas están definiendo su futuro en Racing. Sus respectivos contratos vencen a fin de año y la tendencia actual presenta vías diferentes. Por el lado de Mura, está más afuera que adentro. El Inter Miami de Lionel Messi tiene negociaciones avanzadas con el marcador de punta y su futuro se aleja cada vez más de Avellaneda.
Por otra parte, en la semana hubo una reunión entre el director deportivo Sebastián Saja y el representante de Zuculini, con el objetivo de renovar el vínculo. Las intenciones tanto de la Academia como del mediocampista es que él se retire con la camiseta de Racing.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, celebró la clasificación a las Semifinales tras vencer a Argentinos Juniors, destacando la unión y el sacrificio del equipo.
Boca venció a Argentinos y avanzó a semifinales del Clausura
Con el pase asegurado, el Xeneize enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Racing y Tigre, que completará la llave.
Estudiantes de Río Cuarto selló su ascenso a la Primera División del fútbol argentino tras empatar 1-1 como visitante ante Deportivo Madryn en la final de vuelta del Reducido de la Primera Nacional.
Una estatua de Lionel Messi, ubicada en Mar del Plata, amaneció con graves destrozos en sus piernas, reabriendo el debate sobre los reiterados ataques de vandalismo que sufre.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.