Ramón Díaz, afuera: Inter llama a su ídolo para evitar el papelón

Ramón Díaz fue despedido de Internacional de Porto Alegre luego deperder este viernes por 5-1 frente a Vasco da Gama y caer en zona de descensopor el triunfo de Vitoria. La determinación se dio a tan solo dos fechas para el final del Brasileirao y el club anunció a su nuevo entrenador: Abel Braga.

"Sport Club Internacional anuncia la rescisión del contrato con el entrenador Ramón Díaz. Su segundo entrenador, Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi también dejan el Club. El Club agradece a los profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras", explicó el Colorado a su masa societaria dando a conocer que finalizó el periplo del Pelado en Porto Alegre.

El ciclo del ídolo de River en la institución de Río Grande do Sul inició el pasado 23 de septiembre, hace poco más de dos meses y tras un registro de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas; una marca que tras 13 encuentros le sacó de la lucha por ingresar a Copa Sudamericana y le metió en la contienda por permanecer en la máxima categoría. Un año donde Díaz también tuvo un efímero periodo al frente de Olimpia, que finalizó luego de solo siete presentaciones.

Frente al complejo panorama por continuar en la máxima categoría, Inter dio a conocer que Abel Braga se hará cargo del equipo, en medio de los rumores de un supuesto desembarco de un ídolo de la casa como Andrés D´Alessandro.

Braga es un histórico de Inter de Porto Alegre, al que dirigirá por octava vez y tendrá la complicada tarea de mantenerlo en la categoría a falta de dos jornadas para el cierre de Brasileirao.

Braga es el entrenador que más veces dirigió al Colorado (340 partidos oficiales) y conquistó con el club el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores en 2006.

Con información de TyC Sports