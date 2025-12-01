Racing Club recupera dos nombres fundamentales para el duelo de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 contra Tigre, a jugarse este lunes en el Cilindro.
Ramón Díaz, afuera: Inter llama a su ídolo para evitar el papelón
Tras la humillante goleada 5-1 ante Vasco da Gama que hundió a Inter de Porto Alegre en la zona de descenso, el club gaúcho destituyó al técnico argentino a solo dos fechas del final del Brasileirao.Deportes01/12/2025
Ramón Díaz fue despedido de Internacional de Porto Alegre luego deperder este viernes por 5-1 frente a Vasco da Gama y caer en zona de descensopor el triunfo de Vitoria. La determinación se dio a tan solo dos fechas para el final del Brasileirao y el club anunció a su nuevo entrenador: Abel Braga.
"Sport Club Internacional anuncia la rescisión del contrato con el entrenador Ramón Díaz. Su segundo entrenador, Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi también dejan el Club. El Club agradece a los profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras", explicó el Colorado a su masa societaria dando a conocer que finalizó el periplo del Pelado en Porto Alegre.
El ciclo del ídolo de River en la institución de Río Grande do Sul inició el pasado 23 de septiembre, hace poco más de dos meses y tras un registro de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas; una marca que tras 13 encuentros le sacó de la lucha por ingresar a Copa Sudamericana y le metió en la contienda por permanecer en la máxima categoría. Un año donde Díaz también tuvo un efímero periodo al frente de Olimpia, que finalizó luego de solo siete presentaciones.
Frente al complejo panorama por continuar en la máxima categoría, Inter dio a conocer que Abel Braga se hará cargo del equipo, en medio de los rumores de un supuesto desembarco de un ídolo de la casa como Andrés D´Alessandro.
Braga es un histórico de Inter de Porto Alegre, al que dirigirá por octava vez y tendrá la complicada tarea de mantenerlo en la categoría a falta de dos jornadas para el cierre de Brasileirao.
Braga es el entrenador que más veces dirigió al Colorado (340 partidos oficiales) y conquistó con el club el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores en 2006.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, celebró la clasificación a las Semifinales tras vencer a Argentinos Juniors, destacando la unión y el sacrificio del equipo.
Boca venció a Argentinos y avanzó a semifinales del Clausura
Con el pase asegurado, el Xeneize enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Racing y Tigre, que completará la llave.
Estudiantes de Río Cuarto selló su ascenso a la Primera División del fútbol argentino tras empatar 1-1 como visitante ante Deportivo Madryn en la final de vuelta del Reducido de la Primera Nacional.
Una estatua de Lionel Messi, ubicada en Mar del Plata, amaneció con graves destrozos en sus piernas, reabriendo el debate sobre los reiterados ataques de vandalismo que sufre.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.