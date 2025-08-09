El exministro de Defensa y exjefe de Gabinete señaló que la administración nacional piensa la economía al revés. "Es una doble vara que la gente percibe", dijo.
"Sacar con los pies para adelante": El significado de la frase de Javier Milei.
Política09/08/2025
Durante su última cadena nacional, el presidente Javier Milei utilizó una frase de alto impacto para ratificar el rumbo de su gobierno: "Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar de la Casa Rosada con los pies para adelante". La expresión, cargada de dramatismo, tiene un origen antiguo y un significado inequívoco en la cultura popular argentina.
Según supo Noticias Argentinas, la locución "sacar a alguien con los pies para adelante" es una metáfora que significa morir o ser retirado sin vida de un lugar. Su uso implica una postura de máxima resistencia, indicando que la persona no abandonará su puesto o su convicción bajo ninguna circunstancia mientras viva.
Etimología: el origen de la frase
El origen de la expresión se remonta a una antigua costumbre funeraria. Tradicionalmente, los cuerpos de los difuntos eran retirados de sus hogares para ser velados o sepultados con los pies por delante.
Significado simbólico: Se creía que esta práctica impedía que el alma del fallecido "viera" el camino de regreso a la casa y pudiera volver para atormentar a los vivos. Sacar el cuerpo con la cabeza hacia adelante se consideraba un mal presagio.
Uso popular: Con el tiempo, la imagen de un cuerpo siendo retirado de esa manera se convirtió en un sinónimo popular de la muerte. La frase se consolidó en el lenguaje coloquial para expresar la idea de permanecer en un lugar o en una lucha hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la muerte.
Al utilizarla en su discurso, el presidente Milei buscó transmitir un mensaje de intransigencia y determinación absoluta con su plan económico, asegurando que no cederá ante las presiones políticas y que solo muerto dejará la presidencia antes de tiempo.
Con información de Noticias Argentinas
Desde la oposición y el oficialismo emergieron críticas y elogios al discurso con el que el Presidente defendió el veto a las leyes de jubilaciones y discapacidad que sancionó el Congreso.
En cadena nacional, anunció dos nuevas medidas. Prohibirá por decreto la emisión monetaria y enviará una ley para castigar los presupuestos con déficit.
En una dura cadena nacional, el Presidente defendió su plan económico, justificó vetos a las leyes sociales y aseguró que no dará marcha atrás con el ajuste.
Se trata de los decretos con los cuales el Presidente anuló la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección de Vialidad, así como también los cambios sobre el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
El Gobierno Nacional comunicó en la Conferencia de Prensa la baja de las pensiones que no cumplían con los requisitos establecidos de manera efectiva.
