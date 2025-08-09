"Sacar con los pies para adelante": El significado de la frase de Javier Milei.

Durante su última cadena nacional, el presidente Javier Milei utilizó una frase de alto impacto para ratificar el rumbo de su gobierno: "Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar de la Casa Rosada con los pies para adelante". La expresión, cargada de dramatismo, tiene un origen antiguo y un significado inequívoco en la cultura popular argentina.

Según supo Noticias Argentinas, la locución "sacar a alguien con los pies para adelante" es una metáfora que significa morir o ser retirado sin vida de un lugar. Su uso implica una postura de máxima resistencia, indicando que la persona no abandonará su puesto o su convicción bajo ninguna circunstancia mientras viva.

Etimología: el origen de la frase

El origen de la expresión se remonta a una antigua costumbre funeraria. Tradicionalmente, los cuerpos de los difuntos eran retirados de sus hogares para ser velados o sepultados con los pies por delante.

Significado simbólico: Se creía que esta práctica impedía que el alma del fallecido "viera" el camino de regreso a la casa y pudiera volver para atormentar a los vivos. Sacar el cuerpo con la cabeza hacia adelante se consideraba un mal presagio.

Uso popular: Con el tiempo, la imagen de un cuerpo siendo retirado de esa manera se convirtió en un sinónimo popular de la muerte. La frase se consolidó en el lenguaje coloquial para expresar la idea de permanecer en un lugar o en una lucha hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la muerte.

Al utilizarla en su discurso, el presidente Milei buscó transmitir un mensaje de intransigencia y determinación absoluta con su plan económico, asegurando que no cederá ante las presiones políticas y que solo muerto dejará la presidencia antes de tiempo.

