Lactancia materna: Destacan la importancia de “preparar el pecho” durante el embarazo

Bajo el lema "Dar prioridad a la lactancia materna: crear sistemas de apoyo sostenibles", se conmemoró una nueva Semana Mundial de la Lactancia en Salta. En diálogo con ‘Desafío’ por Aries la Ginecóloga, Mónica Gelsi, destacó el valor de la leche materna como alimento y como vínculo de apego con el bebé.

“El bebé está dentro de su mamá, siente su corazón, y cuando nace se encuentra con un mundo diferente, hostil, con luces, y no hay nada mejor que aprovechar la ‘hora de oro’, que es la hora de vigilia posterior al nacimiento, donde el bebé necesita escuchar el latido del corazón de su mamá”, expresó.

Así mismo, destacó la importancia de “preparar el pecho” durante el embarazo para que lactancia sea más placentera. “Desde los siete meses aproximadamente de gestación, tienen que empezar a hacerse los masajitos, preparar el pezón, porque después el bebé cuando se prende, no te pide permiso, entonces es importante, para que no se lastimen, que vayan preparando previamente”, señaló.

Gelsi señaló que si bien la mamá está dispuesta las 24 horas para atender y saciar al bebé, la pareja debe acompañar. “Es una tarea agotadora, sobre todo para las primerizas porque es la inexperiencia, y además porque todo el mundo opina, pero no hace falta darle nada más que la leche materna, entonces eso también lo controlan los pediatras” dijo.

Y agregó: “se ha demostrado que lactancia exclusiva, 45 a 60 días, repercute en la longitud de los telómeros, que es el extremo distal de los cromosomas, y tiene mucho que ver con la calidad y cantidad de vida”.