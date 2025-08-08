La doctora Alejandra Cebrelli advirtió sobre las intenciones del discurso libertario de deshumanizar a cualquier crítico de la Administración Milei. La creación de ‘monstruos’ y el llamado a ‘destruirlos’, como práctica habitual del presidente y sus seguidores.
Lactancia materna: Destacan la importancia de “preparar el pecho” durante el embarazo
La ginecóloga, Mónica Gelsi, destacó el valor de la leche materna como alimento y como vínculo de apego con el bebé. “Desde los siete meses de gestación, tienen que empezar a hacerse los masajitos, preparar el pezón para no lastimarse", dijo.Sociedad08/08/2025
Bajo el lema "Dar prioridad a la lactancia materna: crear sistemas de apoyo sostenibles", se conmemoró una nueva Semana Mundial de la Lactancia en Salta. En diálogo con ‘Desafío’ por Aries la Ginecóloga, Mónica Gelsi, destacó el valor de la leche materna como alimento y como vínculo de apego con el bebé.
“El bebé está dentro de su mamá, siente su corazón, y cuando nace se encuentra con un mundo diferente, hostil, con luces, y no hay nada mejor que aprovechar la ‘hora de oro’, que es la hora de vigilia posterior al nacimiento, donde el bebé necesita escuchar el latido del corazón de su mamá”, expresó.
Así mismo, destacó la importancia de “preparar el pecho” durante el embarazo para que lactancia sea más placentera. “Desde los siete meses aproximadamente de gestación, tienen que empezar a hacerse los masajitos, preparar el pezón, porque después el bebé cuando se prende, no te pide permiso, entonces es importante, para que no se lastimen, que vayan preparando previamente”, señaló.
Gelsi señaló que si bien la mamá está dispuesta las 24 horas para atender y saciar al bebé, la pareja debe acompañar. “Es una tarea agotadora, sobre todo para las primerizas porque es la inexperiencia, y además porque todo el mundo opina, pero no hace falta darle nada más que la leche materna, entonces eso también lo controlan los pediatras” dijo.
Y agregó: “se ha demostrado que lactancia exclusiva, 45 a 60 días, repercute en la longitud de los telómeros, que es el extremo distal de los cromosomas, y tiene mucho que ver con la calidad y cantidad de vida”.
Científicos advierten sobre un posible retroceso irreversible del emblemático glaciar patagónico, afectado por cambios climáticos desde 2019.
Realizan un ciclo de formación para jóvenes salteños se preparan para votar por primera vezSociedad07/08/2025
Más de 30 mil adolescentes de 16 y 17 años votarán por primera vez en Salta en las elecciones nacionales del 26 de octubre, usando Boleta Única de Papel. La secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, brindó detalles del ciclo "Participar es la que va", que promueve la formación cívica y el compromiso democrático en estudiantes secundarios.
Tenía 88 años. Compositor, arreglador y director, llevó el tango a escenarios de todo el mundo. Sus restos serán velados en La Falda, Córdoba, donde residía.
Hostigado por años tras cerrar su tarjeta: la Justicia falló contra el banco
Aunque el consumidor tenía libre deuda, recibió mails, llamados y amenazas legales. Un fallo determinó que hubo daño moral y conducta abusiva.
La Policía allanó la vivienda del hombre que realizó el llamado intimidante con un mensaje de tinte político. Secuestraron un arma calibre 22 y lo imputaron por intimidación pública.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Fuerza Patria se consolida en Salta: Urtubey desafía a Milei
"La prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país", afirmó el exgobernador, quien es precandidato a senador nacional.
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.