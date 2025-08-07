Realizan un ciclo de formación para jóvenes salteños se preparan para votar por primera vez

En el marco de las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre de 2025, en las que más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años votarán por primera vez en todo el país, y cerca de 30 mil lo harán en Salta, utilizando por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel, se desarrolla el ciclo de formación a estudiantes secundarios: “Participar es la que va”.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, señaló que durante las charlas se realiza un recorrido histórico sobre el voto en Argentina, desde la Ley Sáenz Peña, pasando por la lucha del voto femenino, hasta los actuales sistemas electorales.

“Tuvimos charlas bastante interesante sobre que no solamente es un derecho para los jóvenes el poder ir a votar, sino que también conlleva una responsabilidad”, expresó.

La funcionaria señaló que ante cuestionamientos sobre la baja participación el desencanto con la política, el ciclo busca destacar la importancia de elegir y la escucha activa.

“Hay una demanda de quienes van a ejercer el por primera vez su derecho a votar, y también entiendo que la juventud en sí quieren escuchar no solamente a través de la tele o de manera presencial, sino a través de las redes sociales, de una manera bien seria, construida”, indicó.

Respecto a la presencia de la política en redes sociales, Reyes remarcó la importancia de involucrarnos para que la violencia no se normalice y que circule información correcta. “Los jovenes son importantes, y no solamente decirles qué tienen que hacer, o cómo lo tienen que hacer, sino también empezar a escucharlos”, cerró.