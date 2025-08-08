La construcción creció un 10,8% en el primer semestre, pero las expectativas se enfrían

La construcción rebotó en junio y se expandió casi un 1% a nivel interanual en junio, de acuerdo al Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En junio, el ISAC registró una variación desestacionalizada del 0,9% y una interanual del 13,9% según al más reciente informe de Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción.

En lo que va del año, el acumulado del primer semestre presenta un aumento de 10,8% respecto a igual período de 2024. A su vez, en junio el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior.

Entre las principales variaciones del consumo de insumos para la construcción, destacan la subas de un 62,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 51,5% en asfalto; 47,9% en artículos sanitarios de cerámica; 44,3% en pisos y revestimientos cerámicos, y 28,5% en hormigón elaborado.

Asimismo, en los primeros 6 meses del año, la compra de asfalto avanzó un 65,6%, la de artículos sanitarios de cerámica un 31,5%, la de placas de yeso un 27,8%, 24,2% en pisos y revestimientos cerámicos, y 18,3% en hormigón elaborado.

Una encuesta cualitativa de la construcción reveló que las grandes empresas del sector muestran expectativas desfavorables sobre el nivel de actividad esperado para el período julio-septiembre. El 69,3% de las empresas que realizan principalmente obras privadas espera que el nivel de actividad no cambie durante los próximos tres meses, mientras que 20,8% estima que disminuirá y 9,9% dice que aumentará

En otro orden, la cantidad de puestos de trabajo de la construcción registrados en el sector privado avanzó un 4,1% interanual, mientras que los m2 de superficie autorizada por los permisos de edificación lo hizo un 7,5%.

La venta de insumos para la construcción cayó 0,47% en julio

Pese a los aumentos individuales de los productos en junio, en julio la venta de insumos para la construcción registró una caída del 0,47% mensual desestacionalizada, pero una suba del 0,10% a nivel interanual, según el Índice Construya (IC) que elabora el grupo Construya Calidad.

El acumulado de enero-julio de 2025 cerró 9,20% por arriba del mismo período del año anterior. Desde Construya explicaron que "en julio los despachos de insumos se mantuvieron en los niveles previos" y que se redujo la volatilidad que había generado el factor climático durante mayo y junio.

"El nivel de obra privada pareciera sostenerse, pero no está logrando crecer y compensar la reducción de la inversión pública. En este contexto, la suba de las tasas de interés de las últimas semanas agrega un nuevo factor de preocupación", señalaron.

