Urtubey, sin vueltas, sobre la puja con Leavy: "Los candidatos van a surgir el 17"
El exgobernador y precandidato a senador nacional defendió la unidad opositora en Fuerza Patria y respondió a las críticas de Sergio Leavy.08/08/2025Ivana Chañi
A horas del cierre del plazo para la presentación de alianzas, el exgobernador y precandidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, ratificó que su espacio busca “una expresión única y contundente” para enfrentar al gobierno nacional.
“Siempre planteamos la necesidad de que vayamos todos juntos para que la oposición al gobierno y a las políticas de Milei tenga una herramienta electoral clara”, afirmó en diálogo con Aries.
Sobre las críticas de Sergio Leavy a la modalidad del acto y a su anuncio de precandidatura, aclaró que es precandidato, y la candidatura se determinará en los próximos días. “Los candidatos van a surgir el 17, con los parámetros de competitividad electoral de toda la vida”, sostuvo.
El exmandatario provincial remarcó que la convocatoria es abierta y que la prioridad “no es de dónde viene cada uno, sino a dónde vamos”. En ese sentido, señaló como primer filtro para integrar el frente “no estar de acuerdo con las políticas de ajuste de Milei”.
Finalmente, consideró que la definición de las listas se dará “más cerca del 17 que hoy”, porque “en política hay parámetros que son difíciles de cambiar”.
