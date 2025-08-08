Leavy: "La unidad no es una opción, es una obligación"

En un importante paso hacia las próximas elecciones, Sergio Leavy, a través de un posteo en X, confirmó la consolidación del peronismo salteño bajo el nombre de Fuerza Patria. El acuerdo se presenta como una respuesta a la difícil situación que atraviesa la provincia y el país, y Leavy enfatizó que "la unidad no es una opción, es una obligación".

Leavy remarcó que el acuerdo no se centra en nombres o cargos, sino en la construcción de un "proyecto colectivo" con el fin de defender a los ciudadanos de Salta frente a un modelo nacional que, según él, solo promueve el ajuste y la exclusión. Desde el inicio de las conversaciones con diferentes espacios políticos, sostuvo esta postura. El senador destacó la importancia de sostener el diálogo para enfrentar la "motosierra que arrasa con los derechos y la esperanza de muchos".

Con el 17 de agosto como fecha límite, Leavy aseguró que continuarán dialogando, escuchando y construyendo la mejor propuesta para que Salta "recupere el lugar que merece en la Argentina".

La prioridad de Fuerza Patria, según Leavy, es lograr que en el Congreso Nacional haya legisladores "leales a un proyecto de Patria" que defiendan a Salta. El objetivo es "ponerle un freno a este Gobierno que destruye el trabajo, la educación y nuestras economías regionales". Este compromiso, aseguró, se honrará en cada etapa de la campaña.

Finalmente, Leavy concluyó que la unidad es el punto de partida. Lo más importante ahora es que juntos, "con humildad y con firmeza", trabajen para recuperar la esperanza y el futuro para quienes tienen amor por esta Patria.