Elecciones: lanzan un simulador de la Boleta Única Papel que se usará el 26 de octubre

Por Aries, el secretario electoral del Juzgado Federal de Salta, Juan Pablo Acosta, afirmó que ya está disponible el simulador de boleta única en formato papel, de cara a las próximas elecciones. La herramienta permite a la ciudadanía practicar con el nuevo sistema de votación, que reemplaza al tradicional cuarto oscuro y a las múltiples boletas partidarias.

“El simulador está disponible en electoralsalta.gob.ar, y también colocamos tres computadoras en nuestra sede de calle Deán Funes 140, para que quienes lo deseen puedan acercarse a probarlo”, indicó Acosta en declaraciones radiales.

Desde este lunes, el espacio estará abierto todos los días de 7:30 a 20 horas. Además, habrá puntos itinerantes de práctica en ferias y eventos, como la feria Potencia en Tartagal, en Salta capital, y en La Rural, donde se montarán stands con asistencia para quienes quieran ensayar su voto.

Según explicó Acosta, si bien el simulador está disponible en versión digital, el sistema definitivo será 100% en papel. “En el día de la votación, el ciudadano llegará al recinto (ya no se llama cuarto oscuro), presentará su documento, recibirá una boleta con todos los candidatos y una birome, y pasará detrás de un biombo para marcar su elección. Luego, doblará la boleta y la depositará en la urna”, detalló.

También recordó que en Salta se votará para senadores y diputados nacionales, por lo que será fundamental que el electorado practique el nuevo mecanismo para evitar confusiones.