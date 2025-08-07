¿Lloverá en Salta? El pronóstico del tiempo para este jueves y el fin de semana

Para la jornada de este jueves el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas y lluvias aisladas hasta la noche. Conocé el pronóstico extendido.

Este jueves se anticipan lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 14°C, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las probabilidades son del 10 al 40%.

El viernes se mantendrán las condiciones frescas, con una mínima de 7°C y una máxima de 12°C.

El fin de semana traerá cambios notorios. El sábado se espera un importante descenso de la temperatura, con una mínima de -1°C, aunque la máxima alcanzará los 16°C. Esta baja térmica marca el punto más frío de la semana.

A partir del domingo, el clima mostrará una mejora progresiva. La mínima subirá a 2°C y la máxima llegará a 19°C. La tendencia al calentamiento se consolida para la semana siguiente, con un lunes y un martes que tendrán mínimas de 7°C y 8°C respectivamente, y una máxima constante de 23°C. Finalmente, el miércoles se espera que las temperaturas continúen elevándose, con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, marcando el fin de las bajas temperaturas y el inicio de días más cálidos.

