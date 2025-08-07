¿Lloverá en Salta? El pronóstico del tiempo para este jueves y el fin de semana

Elecciones: lanzan un simulador de la Boleta Única Papel que se usará el 26 de octubre
La Secretaría Electoral instaló computadoras y habilitó un simulador online para que los votantes se familiaricen con el procedimiento.
Para la jornada de este jueves el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas y lluvias aisladas hasta la noche. Conocé el pronóstico extendido.Salta07/08/2025Ivana Chañi
Este jueves se anticipan lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 14°C, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las probabilidades son del 10 al 40%.
El viernes se mantendrán las condiciones frescas, con una mínima de 7°C y una máxima de 12°C.
El fin de semana traerá cambios notorios. El sábado se espera un importante descenso de la temperatura, con una mínima de -1°C, aunque la máxima alcanzará los 16°C. Esta baja térmica marca el punto más frío de la semana.
A partir del domingo, el clima mostrará una mejora progresiva. La mínima subirá a 2°C y la máxima llegará a 19°C. La tendencia al calentamiento se consolida para la semana siguiente, con un lunes y un martes que tendrán mínimas de 7°C y 8°C respectivamente, y una máxima constante de 23°C. Finalmente, el miércoles se espera que las temperaturas continúen elevándose, con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, marcando el fin de las bajas temperaturas y el inicio de días más cálidos.
La Secretaría Electoral instaló computadoras y habilitó un simulador online para que los votantes se familiaricen con el procedimiento.
Comerciante de juguetes de Salta analizó los desafíos del sector frente a la importación y el contrabando. Asimismo, aseguró que los controles municipales fueron un factor clave para la recuperación.
El rubro de jugueterías en Salta espera un respiro en el Día del Niño, una fecha clave para la economía del sector. Comerciante explicó que la actividad muestra signos de recuperación, aunque de forma leve.
El precio de los combustibles en Salta volvió a subir este jueves en las estaciones de servicio YPF. Conocé los nuevos valores en detalle.
Desde las primeras horas del día, cientos de fieles se congregaron en el Templete para agradecer y pedir por empleo, salud y pan. El padre Román destacó el fuerte sentimiento de necesidad en las plegarias.
La propietaria del local, ubicado en San Luis y Buenos Aires, denunció que destrozaron el acceso con piedras, se llevaron flores, peluches, macetas y la heladera.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.