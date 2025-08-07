Karon J. Clay y su pequeño Karter fueron encontrados sin vida en su casa de Greenwood. La policía investiga el caso como un doble homicidio y pide colaboración ciudadana.
Jeanette Jara se defendió de las críticas: “Los comunistas tenemos derecho a tener iPhone"
La candidata presidencial de Chile descartó tener una casa en Venezuela y aseguró que no es cercana a Maduro.El Mundo07/08/2025
La candidata presidencial del oficialismo en Chile, Jeanette Jara, desmintió que tenga bienes en el extranjero y defendió su derecho a disfrutar de su buen pasar económico con una frase que sorprendió a los chilenos: “Los comunistas tenemos derecho a tener iPhone".
“Tengo mi patrimonio. Me ha ido bien. Estoy contenta. Tengo mi patrimonio. ¿Saben por qué? Porque he trabajado harto (mucho). Me he forzado y lo he logrado juntar y, contrario a lo que algunos piensan, a los comunistas no nos tiene por qué ir súper mal en la vida. También tenemos derecho a tener iPhone, y tengo mi patrimonio”, afirmó.
Jara habló durante un seminario celebrado el martes en el que aprovechó para hablar sobre sus propuestas electorales.
Jeannette Jara negó que tenga una casa en Venezuela
Jara negó que tenga bienes en el extranjero, en medio de versiones que sostiene que posee una casa en Caracas.
“Van fake news para un lado y fake news para el otro. O sea, a mí se me inventó que tengo un departamento en Caracas y yo ni siquiera conozco Venezuela. Ni siquiera soy pro (Nicolás) Maduro, o sea, por el contrario. (…) Se me inventó que tengo plata en los paraísos fiscales. O sea, tendría que tener plata primero”, dijo.
“Lo que me gustaría es que todos los chilenos y chilenas pudieran tener lo mismo. Esa es mi aspiración, que no sea solo yo”, indicó.
Además, afirmó que quiere que “la gente viva con mayores garantías, mayor seguridad social, mayor acceso al empleo, mejores salarios”.
En ese contexto, dijo que esas aspiraciones deben buscarse a través del “diálogo y no de una batalla” ideológica.
Jara encabeza las encuestas de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 16 de noviembre por sobre el postulante de la derecha, José Antonio Kast.
Con información de TN
El expresidente activó una nueva ronda de tarifas contra decenas de países, con recargos de hasta el 250% en sectores estratégicos como chips y medicamentos. India, Brasil y México están entre los más afectados.
Nicaragua aprueba nueva Procuraduría de Justicia: alertan que refuerza el control del régimenEl Mundo07/08/2025
La iniciativa fue aprobada de forma expedita por los 91 diputados que integran el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados
Costará 13.500 millones de euros y estará listo para 2032. “Una infraestructura de este tipo representa un acelerador del desarrollo”, dijo el viceprimer ministro, Matteo Salvini.
“Acabo de matar a mis padres”: un adolescente de 14 años confesó un doble crimen en FloridaEl Mundo07/08/2025
Tras el tiroteo, el joven fue hasta una iglesia, pidió orar y esperó allí a la policía. Está acusado de asesinato en segundo grado.
La asociación de transporte privado que opera en la Franja dijo que 26 vehículos de ayuda humanitaria ingresaron el martes: seis fueron desvalijados y los accidentes dejaron un número aún indeterminado de víctimas
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.