De Paul marcó su primer gol en Inter Miami: triunfo y boleto a cuartos de final de la Leagues Cup

El arquero de Aston Villa y de la Selección Argentina vuelve a estar nominado al premio que ganó en las últimas dos ediciones.
Inter Miami volvió a triunfar en la Leagues Cup. Sin Lionel Messi, el equipo de Florida derrotó 3-1 al Pumas de México, cerró su participación en la fase de grupos y se clasificó a los cuartos de final.
Desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Miami, el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano fue superior al conjunto mexicano y logró los tres puntos que lo clasificaron como puntero de su zona estadounidense.
Más allá de la victoria, lo que llamó la atención fue que Rodrigo De Paul, la reciente incorporación de Las Garzas, anotó su primer gol con el conjunto rosa: Luis Suárez le envió un gran centro al área, y el Motorcito controló el balón con el pecho para luego empujarla con la derecha.
El oriundo de Sarandí y mediocampista de la Selección Argentina sigue siendo clave en el planteamiento del Jefecito, destacándose por su precisión en los pases y su buen entendimiento con el equipo, a pesar de la ausencia de Messi.
Cabe recordar que el astro argentino sufrió una lesión muscular leve en la pierna derecha durante el partido ante Necaxa, dirigido por Fernando Gago, y fue descartado para este encuentro. De todas maneras, no dudó en estar presente para alentar y acompañar a su equipo desde fuera de la cancha.
Cuando el reloj marcaba los primeros minutos del segundo tiempo, Inter Miami tuvo un penal y Luis Suárez no dudó en convertirlo en gol: el uruguayo la pinchó con gran clase para el 2-1 parcial.
A falta de 20 minutos para el final, Inter Miami volvió a sacar distancias con un gran tanto de Tadeo Allende: recibió un exquisito pase del Pistolero y el argentino definió con su derecha para el 3-1 final.
Con información de 442
Conmebol informó las ternas arbitrales de los partidos de octavos de final, y al Millonario le tocó un brasileño que es mirado de reojo.
Boca confirmó las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini en el área de gestión de fútbol. Con el Consejo de Fútbol fuera de escena, el nombre de Carlos Fernando Navarro Montoya aparece dentro de la carpeta del presidente Juan Román Riquelme.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.