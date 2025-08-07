De Paul marcó su primer gol en Inter Miami: triunfo y boleto a cuartos de final de la Leagues Cup

Las Garzas se impusieron 3-1 ante Pumas con goles del "Motorcito", Suárez y Allende, y se metieron entre los ocho mejores del torneo. Por su parte, el astro argentino lo siguió desde la tribuna.

Inter Miami volvió a triunfar en la Leagues Cup. Sin Lionel Messi, el equipo de Florida derrotó 3-1 al Pumas de México, cerró su participación en la fase de grupos y se clasificó a los cuartos de final.

Desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Miami, el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano fue superior al conjunto mexicano y logró los tres puntos que lo clasificaron como puntero de su zona estadounidense.

Más allá de la victoria, lo que llamó la atención fue que Rodrigo De Paul, la reciente incorporación de Las Garzas, anotó su primer gol con el conjunto rosa: Luis Suárez le envió un gran centro al área, y el Motorcito controló el balón con el pecho para luego empujarla con la derecha.

El oriundo de Sarandí y mediocampista de la Selección Argentina sigue siendo clave en el planteamiento del Jefecito, destacándose por su precisión en los pases y su buen entendimiento con el equipo, a pesar de la ausencia de Messi.

Cabe recordar que el astro argentino sufrió una lesión muscular leve en la pierna derecha durante el partido ante Necaxa, dirigido por Fernando Gago, y fue descartado para este encuentro. De todas maneras, no dudó en estar presente para alentar y acompañar a su equipo desde fuera de la cancha.

Javier Mascherano dio más detalles sobre la lesión de Lionel Messi: su recuperación y ausencia en un partido clave

Cuando el reloj marcaba los primeros minutos del segundo tiempo, Inter Miami tuvo un penal y Luis Suárez no dudó en convertirlo en gol: el uruguayo la pinchó con gran clase para el 2-1 parcial.

A falta de 20 minutos para el final, Inter Miami volvió a sacar distancias con un gran tanto de Tadeo Allende: recibió un exquisito pase del Pistolero y el argentino definió con su derecha para el 3-1 final.

Con información de 442

