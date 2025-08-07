Multaron a siete galerías por incumplimientos de seguridad en el centro

Elecciones: lanzan un simulador de la Boleta Única Papel que se usará el 26 de octubre
La Secretaría Electoral instaló computadoras y habilitó un simulador online para que los votantes se familiaricen con el procedimiento.
La Municipalidad detectó falta de habilitación, matafuegos y certificados de bomberos durante operativos preventivos en 532 locales,Salta07/08/2025
La Municipalidad a través de la Dirección General de Control Comercial realiza operativos especiales en las galerías del centro de la ciudad. La presencia de días fríos, hace que se intensifique el uso de estufas y caloventores en estos locales, poniendo a prueba el sistema eléctrico del lugar.
Hasta el momento se relevaron 23 galerías comerciales que en total contabilizan unos 532 locales. Se realizaron actas de infracción a la administración de 7 galerías.
Además de los controles en los locales, se puso mucha atención en las condiciones de habilitación de las administraciones de las galerías. Se revisó documentación y servicios vigentes de bomberos, pólizas de seguro, cobertura de emergencias médicas, estudios de seguridad, desinfección, señalización correcta de las salidas de emergencias y matafuegos.
Las infracciones que se realizaron fueron por falta de habilitación, certificado de bomberos o falta de matafuegos. Sin embargo el objetivo general de estos operativos es llevar al cumplimiento de los requerido: son controles preventivos.
“Entre las recomendaciones se sugiere no sobrecargar enchufes y zapatillas. Despejar tableros y artefactos eléctricos, tomacorrientes, enchufes y extintores. También se sugiere no usar sahumerios y/o incienso y se insta a adecuar cableados y liberar vías de evacuación para la normal circulación entre los locales” precisó Matías Muntowyler, director del área.
Los operativos continuarán en más galerías, con vistas a los operativo por el Milagro y se reforzarán en los casos que se hayan hecho recomendaciones de seguridad.
Comerciante de juguetes de Salta analizó los desafíos del sector frente a la importación y el contrabando. Asimismo, aseguró que los controles municipales fueron un factor clave para la recuperación.
El rubro de jugueterías en Salta espera un respiro en el Día del Niño, una fecha clave para la economía del sector. Comerciante explicó que la actividad muestra signos de recuperación, aunque de forma leve.
El precio de los combustibles en Salta volvió a subir este jueves en las estaciones de servicio YPF. Conocé los nuevos valores en detalle.
Desde las primeras horas del día, cientos de fieles se congregaron en el Templete para agradecer y pedir por empleo, salud y pan. El padre Román destacó el fuerte sentimiento de necesidad en las plegarias.
Para la jornada de este jueves el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas y lluvias aisladas hasta la noche. Conocé el pronóstico extendido.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.