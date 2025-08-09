Salta celebra a la niñez: Sáenz encabezó un festival con más de mil chicos en el Delmi

El evento realizado ayer en el Microestadio Delmi marcó el inicio del Mes de las Infancias, con el lema “Cuidar las infancias es cuidar lo que importa".

Salta09/08/2025

Por el mes de las Infancias, en el Microestadio Delmi se vivió ayer una jornada plena de actividades recreativas para los chicos, promoviendo así su derecho al juego y a la expresión cultural. El gobernador Gustavo Sáenz compartió el festival “El Escenario es nuestro” con más de mil niños y adolescentes que se encuentran en dispositivos proteccionales de la Provincia y también público familiar que asistió a esta actividad abierta y gratuita.

Esta tercera edición del festival tuvo como lema “Cuidar las infancias es cuidar lo que importa” y fue organizado por  la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Salta. El objetivo es visibilizar la importancia de promover actividades para que las infancias crezcan felices, seguras y jugando.

Los chicos y familias disfrutaron de actividades lúdicas, stands, chocolate, bailes, sorteos, cantos y shows artísticos en vivo.

En esta oportunidad participaron David Leiva; Ciro Arapa; el cantor caldereño Moisés; la Academia Tutti Tempo; Xiomi Dance; la payasa Caramelito y batucadas.

Además, diversos organismos públicos y privados participaron con stands informativos, entre ellos la LÍNEA 102, PAE, Lúdicas, Familias Solidarias,  Dispositivos Proteccionales, Centros de Primera Infancia,  Cruz Roja, Núcleo Educativo 7006, Fundación Econa y Fundación Capacitando para el Futuro.

Por su parte, la secretaria del área, Carina Iradi, señaló que el objetivo del festival es mostrar el acompañamiento del Estado a los chicos y chicas.

La funcionaria destacó la importancia de las estrategias implementadas como las acciones de fortalecimiento familiar, del Programa Familias Solidarias, entre otros,  que permiten que los niños crezcan en un entorno familiar y no institucional.
 
De esta manera, el evento no solo fue un festival, sino también un reflejo del esfuerzo conjunto entre el Gobierno y la sociedad salteña para garantizar un futuro mejor para la niñez.

Acompañaron esta jornada la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Social; Dolores Montarcé; la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi; el subsecretario de Niñez y Familia, Cristian López Traficando; la diputada Mónica Juárez; la concejal Eliana Chuchuy y la tutora oficial Macarena Zenteno de Poder Judicial.

Municipales: Aumento del 14% y bono extraordinario

Salta09/08/2025

La medida dispuesta por el Ejecutivo Municipal, aplica para el segundo semestre de este año. Se liquidará 4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre. También recibirán un bono extraordinario de 50 mil pesos.

La ciudad de Salta se cubrió de escarcha

Ivana Chañi
Salta09/08/2025

Las imágenes capturan un paisaje invernal, con el termómetro en 0 °C, tal como lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Conocé cómo estará el clima durante la jornada.

