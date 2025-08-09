El operativo se llevó a cabo en la Avda. Asunción luego de denuncias por presencia de vehículos en desuso que ocupaban la vía pública.
Salta celebra a la niñez: Sáenz encabezó un festival con más de mil chicos en el Delmi
El evento realizado ayer en el Microestadio Delmi marcó el inicio del Mes de las Infancias, con el lema “Cuidar las infancias es cuidar lo que importa".Salta09/08/2025
Por el mes de las Infancias, en el Microestadio Delmi se vivió ayer una jornada plena de actividades recreativas para los chicos, promoviendo así su derecho al juego y a la expresión cultural. El gobernador Gustavo Sáenz compartió el festival “El Escenario es nuestro” con más de mil niños y adolescentes que se encuentran en dispositivos proteccionales de la Provincia y también público familiar que asistió a esta actividad abierta y gratuita.
Esta tercera edición del festival tuvo como lema “Cuidar las infancias es cuidar lo que importa” y fue organizado por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Salta. El objetivo es visibilizar la importancia de promover actividades para que las infancias crezcan felices, seguras y jugando.
Los chicos y familias disfrutaron de actividades lúdicas, stands, chocolate, bailes, sorteos, cantos y shows artísticos en vivo.
En esta oportunidad participaron David Leiva; Ciro Arapa; el cantor caldereño Moisés; la Academia Tutti Tempo; Xiomi Dance; la payasa Caramelito y batucadas.
Además, diversos organismos públicos y privados participaron con stands informativos, entre ellos la LÍNEA 102, PAE, Lúdicas, Familias Solidarias, Dispositivos Proteccionales, Centros de Primera Infancia, Cruz Roja, Núcleo Educativo 7006, Fundación Econa y Fundación Capacitando para el Futuro.
Por su parte, la secretaria del área, Carina Iradi, señaló que el objetivo del festival es mostrar el acompañamiento del Estado a los chicos y chicas.
La funcionaria destacó la importancia de las estrategias implementadas como las acciones de fortalecimiento familiar, del Programa Familias Solidarias, entre otros, que permiten que los niños crezcan en un entorno familiar y no institucional.
De esta manera, el evento no solo fue un festival, sino también un reflejo del esfuerzo conjunto entre el Gobierno y la sociedad salteña para garantizar un futuro mejor para la niñez.
Acompañaron esta jornada la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Social; Dolores Montarcé; la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi; el subsecretario de Niñez y Familia, Cristian López Traficando; la diputada Mónica Juárez; la concejal Eliana Chuchuy y la tutora oficial Macarena Zenteno de Poder Judicial.
La medida dispuesta por el Ejecutivo Municipal, aplica para el segundo semestre de este año. Se liquidará 4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre. También recibirán un bono extraordinario de 50 mil pesos.
El domingo 10 de agosto, a partir de las 14, la Municipalidad pondrá en marcha el despliegue de seguridad vial en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad. Habrá 24 cortes en total.
Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.
La ciudad de Salta se cubrió de escarcha
Las imágenes capturan un paisaje invernal, con el termómetro en 0 °C, tal como lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Conocé cómo estará el clima durante la jornada.
Dictarán una capacitación para “abrir las ventas” de emprendedores salteños en Mercado LibreSalta08/08/2025
La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, detalló que la capacitación será el lunes 11 de agosto a las 17 horas. “Si hay negocios que abrieron el juego y hoy están vendiendo a todo el país, ¿por qué no nuestros emprendedores salteños no?”, señaló
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.