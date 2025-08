En el tramo de manifestaciones del Concejo Deliberante capitalino, los ediles se expresaron respecto al incendio producido el viernes pasado en Ampliación 20 de Junio y apuntaron a la empresa Contemax por arrojar residuos allí; se investiga si el material mencionado propició el fuego donde familias enteras perdieron todo.

“Lo que sucedió el viernes pone en cuestión la responsabilidad que tienen las empresas sobre la situación”, aseguró el concejal Gonzalo Corral al momento de tomar la palabra.

Cuestionó, en tanto, que la empresa cobra $75.000 por cada contenedor, pero, sin embargo, se niega a pagar el canon para ingresar al vertedero San Javier para arrojar allí los residuos.

“Se vienen acumulando actas y se llevó adelante una denuncia penal, considerando que lo que se está tirando como basura pueden ser desechos peligrosos”, completó el edil.

Advirtió que, una vez detectada la presencia de residuos en Ampliación 20 de Junio, se descubrió otro camión de la empresa arrojando su cargamento a orillas del río Arias, por lo que ya cuenta con dos denuncias penales por su accionar.

Por su parte, su par Guillermo Kripper señaló que una de las titulares de la firma es una concejal libertaria electa.

“Da mucha bronca porque estamos trabajado para evitar estas cuestiones y, por otro lado, una empresa las genera”, apuntó el concejal, y adelantó que elevará un pedido de informe para conocer hace cuánto tiempo que la firma no ingresa al relleno sanitario para hacer sus descargas, así como si cuenta con las habilitaciones correspondientes.

“Esta situación es lamentable”, finalizó.

Finalmente, la concejal Alicia Vargas disparó contra el exfuncionario de la gestión Bettina Romero y abogado de la Contemax, Daniel Nallar.

“Me sorprende la cara dura del ex funcionario, dijo que le va hacer una contradenuncia al Municipio porque no hizo poda en la zona”, aseguró la edil, y completó: “Una cosa ridícula. Defender a la empresa en este contexto, no da”.