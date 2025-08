Aguas servidas de Bolivia a Salta: “La contaminación afecta directamente a niños”

“Estamos frente a un problema sanitario y ambiental grave. Se están volcando aguas residuales domésticas sin tratar directamente en Salvador Mazza”, alertó por Aries el ingeniero en Recursos Naturales y Medioambiente Luis Brito, tras una inspección visual realizada en la zona fronteriza con Bolivia. Según explicó, los líquidos cloacales provienen de las ciudades bolivianas de Yacuiba y San José de Pocitos.

El especialista remarcó que no habría funcionamiento operativo en la planta de tratamiento de Yacuiba, por lo que el vuelco de efluentes cloacales se estaría realizando de forma directa al otro lado de la frontera. “No hay tratamiento previo al vuelco. Es un caldo de cultivo que puede provocar diarreas, infecciones parasitarias y contaminación del agua subterránea. Los más expuestos son los niños, incluso por contacto con la piel”, explicó.

Brito también indicó que, además de los residuos domiciliarios, podría haber aportes de centros de salud e incluso actividades comerciales o industriales, lo que agrava el riesgo de contaminación. “Se produce un impacto múltiple: en el ambiente, en el suelo, en los animales que consumen esa agua, y sobre todo en la salud humana”, sostuvo.

El especialista remarcó que esta problemática no es exclusiva de esta quebrada fronteriza: “Uno recorre el norte argentino y en muchos puntos se detectan vuelcos sin tratar en los cursos de agua. Esto debería motivar a trabajar en marcos normativos serios, algo que podría impulsar el diputado Domínguez vinculado al saneamiento”. En ese sentido, señaló una grave falencia provincial: “En Salta no existen leyes específicas sobre el tratamiento de aguas residuales domésticas. Hoy, para hacer un barrio, solo se exige factibilidad de agua, energía y no inundabilidad. Pero nadie plantea qué hacer con las excretas”.

Según Brito, más del 80% del agua potable que ingresa a un sistema de vivienda retorna como agua contaminada, con carga orgánica y patógenos.

“El lugar donde pudimos ver con claridad el origen del problema coincide con las imágenes que muestran efluentes saliendo directamente desde la planta de tratamiento de Yacuiba, que, según investigaciones locales, no estaría funcionando hace años. Hablamos de una ciudad con más de 100.000 habitantes”, sostuvo.