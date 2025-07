En "Día de Miércoles", el diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, expresó su indignación por la reciente interrupción de la sesión ordinaria en la Legislatura salteña debido a la ausencia masiva de legisladores.

Orozco fue categórico al señalar que el cambio en la reglamentación, que exige quórum para que las manifestaciones no se levanten, no es el problema de fondo. "El reglamento no tiene nada que ver con que se levante o no se levante la manifestación. Lo que sí, que está tratando de demostrar este cambio de reglamento es que hay algunos diputados que le interesa realmente la sesión o ir a trabajar y otros que no", manifestó.

Orozco calificó de "vergonzosa" la situación en la que más de la mitad de los diputados se retiraron antes de la finalización de la sesión. "Para tener quórum tiene que tener la mitad más uno, es decir, que fueron 30, y para quedarte sin quórum se tienen que ir por lo menos 31 diputados. O sea, se fue más de la mitad", detalló el diputado.

Orozco comparó el rol de un legislador con cualquier otro trabajo, donde la ausencia injustificada implica sanciones. "Si vos te vas antes de tu trabajo te sancionan", reforzó. Según el diputado, esta situación expone a quienes "le da lo mismo lo que la gente piense de cómo ejercen su función pública".