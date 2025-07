“Las retenciones son un castigo injusto al productor”: De los Ríos celebró la baja pero pidió su eliminación

En Agenda Abierta, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, se refirió a la reciente decisión del Gobierno nacional de reducir las retenciones a las exportaciones de granos y carne, calificándola como un paso positivo pero insuficiente. “Toda reducción a un impuesto tan injusto, sobre todo para quienes estamos al norte, sirve. Es caminar en el sentido correcto”, expresó.

Sin embargo, fue enfático al remarcar que las retenciones siguen representando un grave problema estructural: “Ningún país del mundo las tiene y no deberían existir. Es apropiarse del sacrificio ajeno a cambio de nada, y mucho más desde Salta, donde el productor debe asumir incluso el costo del traslado hasta el punto de pago”.

De los Ríos explicó que el impacto de las retenciones es mucho más alto para los productores salteños: “Si la soja tenía una alícuota del 33%, para Salta era del 45%. Hoy bajó al 26%, pero en Salta sigue siendo del 40%”.

Criticó además que se trate de un gravamen no coparticipable: “La retención no vuelve en obras para la provincia, no se distribuye entre las provincias. Es un adefesio de gravamen que se cobra incluso a quienes no exportan directamente”.

No obstante, advirtió que la medida no resuelve el problema de fondo: “Las cadenas productivas de Salta no logran competitividad solo con una baja del 20%. Se necesita mucho más. Competimos con países como Brasil, Uruguay o Paraguay, pero en condiciones desiguales”.

Finalmente, De los Ríos llamó a avanzar hacia un verdadero federalismo: “Vamos en el sentido correcto, pero el federalismo aún está pendiente. Nuestras producciones no piden privilegios, piden reglas equitativas. El esfuerzo del campo salteño merece mucho más que una reducción parcial de retenciones”.