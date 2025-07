“Salta no es la Panamericana”: De los Ríos reclamó un federalismo real para obras

En Agenda Abierta, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, volvió a alertar sobre la falta de inversiones en infraestructura para el norte argentino y cuestionó los modelos nacionales que no tienen en cuenta las particularidades regionales. “Salta no es la Panamericana, ni la ruta 8, ni el AMBA. El esquema predeterminado de participación público-privada no funciona igual para todos”, sentenció.

El ministro planteó que aplicar las mismas reglas a realidades distintas profundiza las desigualdades: “El federalismo real significa no legislar en forma igualitaria para desiguales. La tasa de tránsito de nuestras rutas nacionales no permite recuperar la inversión ni en 60 o 70 años, aunque se cobre un peaje altísimo”.

En ese sentido, mencionó como ejemplo la ruta 51, vital para la producción minera y agropecuaria salteña: “Ni con peajes altos se hace viable para el sector privado. Por eso el gobernador Sáenz reclama una garantía soberana para que Salta pueda pavimentarla. Porque Nación ya dejó claro que no lo va a hacer”.

De los Ríos insistió en que el reclamo no busca subsidios ni privilegios: “Salta es un continente en miniatura, con todo para crecer. No queremos depender del ombligo del obelisco. Solo pedimos condiciones que nos permitan equiparar oportunidades”.

También señaló que esta inequidad se refleja en áreas como el transporte, la salud y otras funciones básicas: “Nación delegó responsabilidades a las provincias, pero los recursos no llegaron con la misma intensidad. Allí hay una discusión que hay que dar sin grieta ni fanatismo”.

Por último, subrayó la posición del gobernador Gustavo Sáenz: “Siempre dice que no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Lo hizo con Macri, con Fernández, y ahora con Milei. Nuestro único interés es el desarrollo de Salta y el bienestar de los salteños”.