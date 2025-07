La industria de la construcción, un pilar fundamental de la economía salteña, reiteró que su caída alcanza el 50% porque el descenso no se ha detenido desde los primeros meses del año anterior; un leve repunte en abril y mayo ya se ha detenido, desalentando todas las expectativas. No hay repunte en la economía real, es lo que reconoció un referente destacado del sector.

Tal afirmación es sostenida por la situación negativa de las principales actividades, como el comercio y el turismo, cuya importancia es reconocida especialmente si se analiza su aporte a la creación de empleo y su contribución fiscal. También la actividad agropecuaria viene denunciando sus problemas, que -al igual que todas las otras líneas de actividad- son consecuencia de la política macroeconómica,lo que aleja las posibilidades de solución.

Un último dato, que se conoció este miércoles, por más de una razón empeora el panorama. Se rechazó la solicitud de adhesión al RIGI de la minera china Ganfeng, frustrando las expectativas sin topes con las que la minería se presenta en la Provincia. No hubo demasiadas explicaciones; el proyecto ni siquiera cumplía con la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años.

Los datos negativos de la realidad económica, sin embargo, incentivan la búsqueda de medidas de resistencia. El gobierno provincial avanza con decisiones que estimulan al sector privado a mantener abiertas sus empresas. Esta semana se presentó el Régimen Promocional de Reducción Fiscal, que fuera aprobado por Ley y se anunció una serie de beneficios crediticios e impositivos dirigidos al sector ganadero.

Es la respuesta a las demandas de los privados que se vienen planteando para sobrevivir a una política que, por ahora, no los favorece pero alienta la esperanza que puede resultar luego que se resuelva el contexto de inflación acelerada, déficit fiscal y descontrol monetario que dejó la última gestión peronista. No se desconoce que la administración del libertario Javier Milei se concentra en la aplicación de ajustes severos, que han resultado en la contracción económica porque no hay consumo ni condiciones de competitividad en una compleja situación mundial.

El gobierno local está definiendo herramientas que permitan un sistema tributario más inclusivo, progresivo y con enfoque en el desarrollo económico, según se destacó desde la cartera que conduce Roberto Dib Ashur. El ministerio de la Producción, en tanto, ha dispuesto una línea de crédito de 1.700 millones proveniente del Fondo Provincial de Inversiones, para facilitar que los ganaderos aprovechen los remates que se realizarán en la Expo Rural Salta, que se realizará el próximo mes.

Queda para atender la atinada recomendación de quien fuera titular de la Unión Industrial de Salta, el empresario Juan José Soler. “Más que pensar en una gran actividad económica, hay que afinar los costos al máximo y buscar el equilibrio”, es lo que dijo al recomendar a las empresas trabajar sobre su ecuación de costos, consolidarse tecnológicamente y crear fondos anticrisis.

Ese es el frente de unidad que Salta necesita. Se debe consolidar un trabajo común entre el sector público y privado para dar solución a los problemas de los salteños

Salta, 24 de julio de 2025