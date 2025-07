“Esto no termina acá”: Muratore amenazó con seguir la pelea tras el desalojo de los puesteros del subsuelo

Por Aries, José “Pepe” Muratore, ex administrador del Mercado San Miguel, cuestionó duramente la manera en que los últimos puesteros del subsuelo fueron obligados a desalojar el espacio en medio de las obras de remodelación. “Teníamos un acuerdo hasta el 30, que no reconoce la intervención. ¿Cuál fue la base? Nunca hubo una notificación en serio”, expresó indignado.

Muratore denunció que la empresa fue notificada, pero no los trabajadores, a quienes –según él– se les quitó la libertad de trabajar en un contexto económico desesperante. “En un país que está en llamas, le quitan el trabajo a la gente. Es vergonzoso el atropello”, enfatizó.

Además, el ex administrador desestimó el lugar ofrecido por la intervención para reubicar a los puesteros: “Ese galpón no lo quiere nadie, se están muriendo de hambre. Un verdulero vende tres mil pesos por día, ¿con eso quién vive?”, planteó.

Muratore relató que llamó a la policía para exigir la orden de desalojo y que no obtuvo respuesta: “Me sentí desamparado por todos. No hay juez, no hay fiscal, no hay nada. Esto es un atropello”.

Finalmente, anticipó que la situación no está cerrada: “Esto no termina acá. Esto va a seguir”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de acciones futuras en defensa de los puesteros afectados.