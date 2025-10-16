Un sujeto increpó a la diputada Socorro Villamayor en el hall de acceso a la Legislatura Provincial y, por la intervención del personal de Seguridad de la Cámara, logró ser reducido y detenido por la policía.
Educación inclusiva y seguridad vial: Sáenz recorrió El Quebrachal
En su visita a la Escuela de Educación Especial N°7074, el gobernador destacó el trabajo del personal educativo y firmó un convenio de pavimento junto al intendente Rojas.Salta16/10/2025Agustina Tolaba
Este jueves, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, visitó El Quebrachal y compartió un encuentro con la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N°7074.
En su cuenta de X, Sáenz expresó: “Hoy en El Quebrachal compartí un momento muy especial junto a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N°7074. Les agradezco de corazón el compromiso y la dedicación de sus docentes y directivos, que cada día construyen una educación inclusiva y de calidad”.
Durante la visita, el mandatario firmó junto al intendente Rolando Rojas un convenio para avanzar con obras de pavimento, que según señaló Sáenz, “mejorarán la circulación y la seguridad vial del pueblo”.
El gobernador cerró su mensaje en redes con la frase: “Primero Salta. Primero los salteños”.
