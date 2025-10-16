Educación inclusiva y seguridad vial: Sáenz recorrió El Quebrachal

En su visita a la Escuela de Educación Especial N°7074, el gobernador destacó el trabajo del personal educativo y firmó un convenio de pavimento junto al intendente Rojas.

Salta16/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

Este jueves, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, visitó El Quebrachal y compartió un encuentro con la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N°7074.

En su cuenta de X, Sáenz expresó: “Hoy en El Quebrachal compartí un momento muy especial junto a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N°7074. Les agradezco de corazón el compromiso y la dedicación de sus docentes y directivos, que cada día construyen una educación inclusiva y de calidad”.

Durante la visita, el mandatario firmó junto al intendente Rolando Rojas un convenio para avanzar con obras de pavimento, que según señaló Sáenz, “mejorarán la circulación y la seguridad vial del pueblo”.

El gobernador cerró su mensaje en redes con la frase: “Primero Salta. Primero los salteños”.

