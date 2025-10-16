Un sujeto increpó a la diputada Socorro Villamayor en el hall de acceso a la Legislatura Provincial y, por la intervención del personal de Seguridad de la Cámara, logró ser reducido y detenido por la policía.
“No hay un punto de Orán sin humo”: Alertan por los incendios en Salta
El empresario turístico, José Basualdo, describió la magnitud de los incendios en Orán y el impacto en la flora, fauna y las actividades turísticas de la región.Salta16/10/2025Agustina Tolaba
El norte de la provincia de Salta enfrenta una crítica situación ambiental por los incendios que se registran desde agosto, afectando amplias zonas de Orán, San Martín y los alrededores del Parque Nacional Calilegua. Así lo señaló por Aries José Basualdo, empresario dedicado al turismo aventura en la región, quien advirtió sobre el impacto directo que estas llamas generan en la flora, fauna y actividad turística.
“Todos los puntos del norte están afectados: norte, sur, este y oeste. Los bomberos no dan abasto, a pesar de la ayuda que ha llegado de otras provincias”, aseguró Basualdo. El empresario destacó que la temporada de incendios ya lleva semanas y que los daños ambientales “son tremendo y, en algunos casos, irreparables”.
El impacto no solo es ecológico, sino también turístico. Basualdo explicó que su actividad se centra en la observación de aves, senderismo y ecoturismo educativo, con grupos reducidos que recorren la selva de Yungas. Sin embargo, los focos de incendio obligaron a suspender actividades en gran parte de la zona. “Por suerte, pudimos realizar algunas salidas en el departamento Santa Victoria, que aún no ha sido alcanzado por el fuego”, agregó.
El empresario subrayó que el norte de Salta posee un valor único en biodiversidad: “Tenemos 467 especies de aves listadas oficialmente, y Orán concentra el 50% de las aves del país y el 70% de las de la provincia. Es la zona más importante en cuanto a diversidad de aves”. Además, recordó que desde 2002 la selva de Yungas está declarada Reserva de la Biósfera, lo que debería garantizar un control ambiental más riguroso. “No se realiza un relevamiento desde hace tres décadas, y la zona queda expuesta a la caza y pesca furtivas”, advirtió.
Basualdo reclamó mayor atención gubernamental: “La política no ha dado prioridad al tema ambiental. Esta zona debería ser el destino de turismo de naturaleza más importante de Salta, pero no se está poniendo el foco donde corresponde”.
El empresario finalizó destacando la necesidad de un cambio de prioridades para proteger tanto la biodiversidad como la actividad económica ligada al turismo: “Ojalá algún día se le dé la relevancia que merece y podamos poner en valor este destino único”.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.
Con pocos hinchas en la tribuna, pintan mural antoniano
El mural, realizado Fernando Dix, también muestra el escudo del club y curas franciscanos jugando al futbol.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Instalarán contenedores para la recolección diferenciada de papel en dependencias municipalesSalta15/10/2025
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que prevé la instalación de estos contenedores para propiciar el reciclado de este material.
En el marco de los controles periódicos que lleva adelante el Ente Regulador de los Servicios Públicos, se informó que los análisis demuestran que el agua “cumple con los parámetros establecidos”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.