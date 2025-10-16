El Interventor de Aguas Blancas consideró que “el asesinato del comisario Cordeyro” cambia las reglas del juego en la frontera. “La familia policial que está retirada entiende que al gobernador le tiraron un muerto”, aseguró.
Productores salteños lanzan el concurso: ¿Quién come más frutillas?
Se realizará en el marco del encuentro +Verde, este sábado 18 en el Mercado Artesanal. Además del 16 a 18 de octubre se realizarán charlas sobre prácticas sustentables, exposición de productos locales y venta de artesanías para el día de la madre.Salta16/10/2025
Desde el jueves 16 al domingo 18 de octubre, en el Mercado Artesanal, se realizará el encuentro de productores +Verde, con el objetivo de crear lazos en el sector, visibilizar la producción local y promover prácticas sustentables.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Oscar Tapia, productor frutillero y miembro de la organización, detalló que los asistentes podrán participar, de manera gratuita, de charlas de compost; informarse sobre cómo elegir el primer frutal para el hogar; armado de pajareras con pasto cubano; y el Primer concurso de ¿Quién come más frutillas?
“Desde el Valle de Lerma, los productores frutilleros exponen frutillas, mermeladas, licuados y productos hechos con frutilla y el concurso el día sábado para ver quien come más frutillas y en qué tiempo, del que pueden participar a partir de los 18 años”, detalló.
El productor resaltó que “los salteños son amantes de las frutillas”, sin embargo la producción local compite con la importación de otras provincias y países.
“La demanda existe, sería por parte del consumidor darle preferencia a la frutilla que se produce acá. Los productores locales buscan una producción más cuidada para tener esta producción como alternativa. Hemos logrado hacer una cajita que dice ‘frutillas salteñas’, pero notaron que compraban la cajita e hicieron una similar, son las reglas del mercado”, expresó.
En esa línea, Tapia recomendó comprar directamente del productor para “tener siempre frutillas frescas”, además informó que el cajón oscila entre $18.000 a $20.000
Cronograma:
Jueves 16 de octubre
- 10 a 20:30 horas: Feria de plantas e insumos
- 17 horas: Apertura del evento
- 18 horas: Charla Compost | Ing. Agr. Ignacio Fernández
- 19:30 horas: Presentación del Coro Polifónico de Salta
Viernes 17 de octubre
- 10 a 20:30 horas: Feria de plantas e insumos
- 15 horas: Presentación del Ballet Folclórico Hasta el Alba
- 17 horas: Charla La buena combinación sustrato – maceta | Ing. Agr. Fernanda Bernal
- 18 horas: Charla Métodos de Multiplicación de frutales y ¿Cómo elegir tu primer frutal? | Oscar Tapia
- 19 horas: Armado de Casas para Pájaros | Marcelo Villegas y Carolina Haro
Sábado 18 de octubre
- 10 a 20:30 horas: Feria de plantas e insumos
- 15 horas: Concurso ¿Quién come más frutillas? Inscripciones en el momento
- 17 horas: Demostración culinaria, charla y degustación: Territorio que Alimenta | Chef Emilio Tello y Lic. en Biología Analía Gopar
- 18 horas: Charla Huerta en Primavera | Ing. Agr. Ana Inés Arce
- 18 horas: Presentación de Caporales Orígenes de Mi Tierra
- 19 horas: Presentación del Ballet Folclórico Hasta el Alba
- 20 horas: Presentación del Grupo Folclórico La Amistad
Educación inclusiva y seguridad vial: Sáenz recorrió El Quebrachal
En su visita a la Escuela de Educación Especial N°7074, el gobernador destacó el trabajo del personal educativo y firmó un convenio de pavimento junto al intendente Rojas.
Un sujeto increpó a la diputada Socorro Villamayor en el hall de acceso a la Legislatura Provincial y, por la intervención del personal de Seguridad de la Cámara, logró ser reducido y detenido por la policía.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.
“No hay un punto de Orán sin humo”: Alertan por los incendios en Salta
El empresario turístico, José Basualdo, describió la magnitud de los incendios en Orán y el impacto en la flora, fauna y las actividades turísticas de la región.
Con pocos hinchas en la tribuna, pintan mural antoniano
El mural, realizado Fernando Dix, también muestra el escudo del club y curas franciscanos jugando al futbol.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Milei habilitó la venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el EstadoPolítica15/10/2025
El Ministerio de Economía aprobó nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para vender las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.