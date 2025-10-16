Productores salteños lanzan el concurso: ¿Quién come más frutillas?

Desde el jueves 16 al domingo 18 de octubre, en el Mercado Artesanal, se realizará el encuentro de productores +Verde, con el objetivo de crear lazos en el sector, visibilizar la producción local y promover prácticas sustentables.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Oscar Tapia, productor frutillero y miembro de la organización, detalló que los asistentes podrán participar, de manera gratuita, de charlas de compost; informarse sobre cómo elegir el primer frutal para el hogar; armado de pajareras con pasto cubano; y el Primer concurso de ¿Quién come más frutillas?

“Desde el Valle de Lerma, los productores frutilleros exponen frutillas, mermeladas, licuados y productos hechos con frutilla y el concurso el día sábado para ver quien come más frutillas y en qué tiempo, del que pueden participar a partir de los 18 años”, detalló.

El productor resaltó que “los salteños son amantes de las frutillas”, sin embargo la producción local compite con la importación de otras provincias y países.

“La demanda existe, sería por parte del consumidor darle preferencia a la frutilla que se produce acá. Los productores locales buscan una producción más cuidada para tener esta producción como alternativa. Hemos logrado hacer una cajita que dice ‘frutillas salteñas’, pero notaron que compraban la cajita e hicieron una similar, son las reglas del mercado”, expresó.

En esa línea, Tapia recomendó comprar directamente del productor para “tener siempre frutillas frescas”, además informó que el cajón oscila entre $18.000 a $20.000

Cronograma:

Jueves 16 de octubre

10 a 20:30 horas: Feria de plantas e insumos

17 horas: Apertura del evento

18 horas: Charla Compost | Ing. Agr. Ignacio Fernández

19:30 horas: Presentación del Coro Polifónico de Salta

Viernes 17 de octubre

10 a 20:30 horas: Feria de plantas e insumos

15 horas: Presentación del Ballet Folclórico Hasta el Alba

17 horas: Charla La buena combinación sustrato – maceta | Ing. Agr. Fernanda Bernal

18 horas: Charla Métodos de Multiplicación de frutales y ¿Cómo elegir tu primer frutal? | Oscar Tapia

19 horas: Armado de Casas para Pájaros | Marcelo Villegas y Carolina Haro

Sábado 18 de octubre