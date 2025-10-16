Productores salteños lanzan el concurso: ¿Quién come más frutillas?

Se realizará en el marco del encuentro +Verde, este sábado 18 en el Mercado Artesanal. Además del 16 a 18 de octubre se realizarán charlas sobre prácticas sustentables, exposición de productos locales y venta de artesanías para el día de la madre.

Salta16/10/2025

Desde el jueves 16 al domingo 18 de octubre, en el Mercado Artesanal, se realizará el encuentro de productores +Verde, con el objetivo de crear lazos en el sector, visibilizar la producción local y promover prácticas sustentables.

En diálogo con  ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Oscar Tapia, productor frutillero y miembro de la organización, detalló que los asistentes podrán participar, de manera gratuita, de charlas de compost; informarse sobre cómo elegir el primer frutal para el hogar; armado de pajareras con pasto cubano; y el Primer concurso de ¿Quién come más frutillas?

“Desde el Valle de Lerma, los productores frutilleros exponen frutillas, mermeladas, licuados y productos hechos con frutilla y el concurso el día sábado para ver quien come más frutillas y en qué tiempo, del que pueden participar a partir de los 18 años”, detalló.

El productor resaltó que “los salteños son amantes de las frutillas”, sin embargo la producción local compite con la importación de otras provincias y países.

“La demanda existe, sería por parte del consumidor darle preferencia a la frutilla que se produce acá. Los productores locales buscan una producción más cuidada para tener esta producción como alternativa. Hemos logrado hacer una cajita que dice ‘frutillas salteñas’, pero notaron que compraban la cajita e hicieron una similar, son las reglas del mercado”, expresó.

En esa línea, Tapia recomendó comprar directamente del productor para “tener siempre frutillas frescas”, además informó que el cajón oscila entre $18.000 a $20.000

Cronograma:

Jueves 16 de octubre

  • 10 a 20:30 horas: Feria de plantas e insumos
  • 17 horas: Apertura del evento
  • 18 horas: Charla Compost | Ing. Agr. Ignacio Fernández
  • 19:30 horas: Presentación del Coro Polifónico de Salta

 

Viernes 17 de octubre

  • 10 a 20:30 horas: Feria de plantas e insumos
  • 15 horas: Presentación del Ballet Folclórico Hasta el Alba
  • 17 horas: Charla La buena combinación sustrato – maceta | Ing. Agr. Fernanda Bernal
  • 18 horas: Charla Métodos de Multiplicación de frutales y ¿Cómo elegir tu primer frutal? | Oscar Tapia
  • 19 horas: Armado de Casas para Pájaros | Marcelo Villegas y Carolina Haro

 

Sábado 18 de octubre

  • 10 a 20:30 horas: Feria de plantas e insumos
  • 15 horas: Concurso ¿Quién come más frutillas? Inscripciones en el momento
  • 17 horas: Demostración culinaria, charla y degustación: Territorio que Alimenta | Chef Emilio Tello y Lic. en Biología Analía Gopar
  • 18 horas: Charla Huerta en Primavera | Ing. Agr. Ana Inés Arce
  • 18 horas: Presentación de Caporales Orígenes de Mi Tierra
  • 19 horas: Presentación del Ballet Folclórico Hasta el Alba
  • 20 horas: Presentación del Grupo Folclórico La Amistad

