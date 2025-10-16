Se realizará en el marco del encuentro +Verde, este sábado 18 en el Mercado Artesanal. Además del 16 a 18 de octubre se realizarán charlas sobre prácticas sustentables, exposición de productos locales y venta de artesanías para el día de la madre.
Zigarán habló de “asesinato” en el caso Cordeyro
El Interventor de Aguas Blancas consideró que “el asesinato del comisario Cordeyro” cambia las reglas del juego en la frontera. “La familia policial que está retirada entiende que al gobernador le tiraron un muerto”, aseguró.Salta16/10/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán se refirió a la muerte del ex comisario Vicente Cordeyro.
“Cuando ocurrió el asesinato del comisario Cordeyro, quise recabar información porque yo puedo interpretar que fue un coletazo de que se secuestraron más de 6000 kg de cocaína”, indicó el funcionario, advirtiendo que el ex policía estaba ligado a la lucha contra el narcotráfico; “creo que colaboraba con la DEA, entonces me llamó la atención – por mi seguridad – qué es lo que estaba pasando porque cambiás las reglas del juego”, completó.
Asimismo, aseguró que los policías retirados entienden que “al gobernador le tiraron un muerto”, por lo que es importante interpretar quién fue y por qué.
“Yo no tomo la hipótesis del suicidio, si bien está abierta la investigación, hay que poner todo, que la familia elija los mejores peritos para que tengan tranquilidad y transparencia en un momento tan difícil”, indicó Zigarán, y completó: “Todos queremos saber qué pasó”.
Concluyendo, el Interventor de Aguas Blancas insistió en que es un “cambio de reglas del juego” y que él se encuentra en la primera línea.
“No tengo margen para nada y no puedo regalar a mi equipo si está pasando algo que no conocemos. Estoy tomando medidas también por cualquier cosa”, finalizó.
Educación inclusiva y seguridad vial: Sáenz recorrió El Quebrachal
En su visita a la Escuela de Educación Especial N°7074, el gobernador destacó el trabajo del personal educativo y firmó un convenio de pavimento junto al intendente Rojas.
Un sujeto increpó a la diputada Socorro Villamayor en el hall de acceso a la Legislatura Provincial y, por la intervención del personal de Seguridad de la Cámara, logró ser reducido y detenido por la policía.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.
“No hay un punto de Orán sin humo”: Alertan por los incendios en Salta
El empresario turístico, José Basualdo, describió la magnitud de los incendios en Orán y el impacto en la flora, fauna y las actividades turísticas de la región.
Con pocos hinchas en la tribuna, pintan mural antoniano
El mural, realizado Fernando Dix, también muestra el escudo del club y curas franciscanos jugando al futbol.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Milei habilitó la venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el EstadoPolítica15/10/2025
El Ministerio de Economía aprobó nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para vender las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.