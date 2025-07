El senador nacional por Salta, Sergio Leavy, denunció un ajuste sistemático del Gobierno nacional sobre los sectores más vulnerables, en especial jubilados, discapacidad, salud, educación y ciencia. En "Pasaron Cosas", cuestionó duramente el veto presidencial al aumento para jubilados con la mínima, votado con amplia mayoría en ambas cámaras. “Ya lo aprobó Diputados, lo aprobamos nosotros. Y el presidente por segunda vez lo quiere vetar”, afirmó.

Durante la sesión del jueves último, calificada por Leavy como “histórica”, se aprobaron seis leyes, incluso bajo dificultades técnicas: “Nos apagaron hasta el sistema de votación, parecía que le apagaban la luz a un estudiante para que no pueda votar”, ironizó. Una de esas leyes incluía un aumento de $21.000 para jubilaciones mínimas, que junto a un bono llevarían los haberes a $110.000. “Eso es crueldad”, señaló, frente a la amenaza presidencial de vetar el incremento.

El legislador salteño acusó además al Gobierno de no cumplir con la asignación específica de impuestos. “En enero se recaudaron 600.000 millones, de los cuales 88.000 eran para Vialidad, pero solo mandaron 18.000 para sueldos. ¿Dónde están los otros 70.000 millones?”, se preguntó. También mencionó que se eliminó el ENOHSA, responsable de obras de agua y cloacas.

Leavy apuntó que los fondos recortados a obras, educación y universidades están siendo redirigidos. “Todo ese dinero va a la timba financiera porque el país no crece, va para rentas generales y no para lo que se cobra el impuesto”, denunció. Para el senador, se trata de una lógica de ajuste con fines especulativos: “El presidente dice que el aumento representa el 1,6% del PBI, pero no explica a dónde está yendo esa plata”.

Finalmente, vinculó estas decisiones con un modelo de país excluyente: “Se sacrifican los jubilados, las universidades, los docentes, todo para financiar una bicicleta financiera. Es un país que no apuesta al desarrollo sino a la concentración”, concluyó.