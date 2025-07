En Agenda Abierta, la diputada nacional por Salta, Pamela Calletti, se refirió con dureza al avance de la causa judicial contra su par Emiliano Estrada. “Dato mata relato”, sostuvo Calletti, y agregó que “como es diputado nacional, se ampara en sus fueros y por eso ni siquiera se presentó a declarar, pero los empleados que trabajaban para él ya están condenados”, afirmó, aludiendo a las sentencias emitidas por la Justicia Provincial en el marco de la investigación.

La legisladora recordó que la causa no solo se tramita en Salta sino también en el fuero federal, con intervención de un fiscal, una jueza y la Cámara Federal. “Hay informes de Google, TikTok, pericias informáticas, conversaciones de WhatsApp, declaraciones de los empleados... y todos lo señalan a él. Es una cuestión de prueba objetiva”, subrayó.

Actualmente, el pedido de desafuero de Estrada se encuentra en el Congreso, impulsado por el juzgado federal tras varios rechazos a recursos presentados por la defensa del diputado. “Interpusieron apelaciones para dilatar todo”, denunció Calletti. “La Cámara Federal, con tres jueces, ya rechazó el recurso y avaló el desafuero, pero ahora siguen presentando quejas en Casación”.

Además de lo jurídico, Calletti hizo referencia al impacto personal del caso: “Hace cuatro años fuimos parte de una fórmula y esto me dolió profundamente. Me mato trabajando, soy docente, tengo hijos adolescentes y quiero que estén orgullosos de mí. Que se use la mentira y la difamación para amedrentar a quienes quieren cambiar las cosas es una forma de violencia”.

Por último, sentenció: “Yo sí creo en la Justicia como institución. Y en la política, como en la vida, no todo vale”.