De cara al proceso electoral que se aproxima, en Agenda Abierta, la diputada nacional Pamela Calletti lanzó un fuerte llamado a la unidad del peronismo y de la oposición en general, aunque con límites claros: “Tenemos que ir todos juntos, pero no sometidos al dedo porteño ni a intereses ajenos al norte argentino”.

En ese sentido, Calletti expresó su preocupación por el escenario nacional y la necesidad de plantear una alternativa sólida frente al oficialismo. “Con un gobierno como el de Javier Milei, que veta leyes para jubilados, personas con discapacidad o la universidad pública, no podemos darnos el lujo de ir divididos. Si lo hacemos, estamos siendo funcionales al gobierno nacional”, advirtió.

No obstante, la legisladora aclaró que no avalará un armado electoral que sacrifique los intereses regionales. “Yo no voy a votar en contra de la familia tabacalera. No voy a ser parte de un esquema que responde a lobbies de Capital Federal”, remarcó, en referencia al conflicto por leyes impulsadas en el Congreso que afectarían a las economías del NOA y beneficiarían a grandes grupos del AMBA.

“No acepto que vengan a intervenir el PJ desde un escritorio en Recoleta o en Olivos sin importarles la voz de los afiliados del interior. No creo ni en el dedo de Cristina, ni en el de Macri, ni en el de Milei. Todos porteños”.

La diputada dijo tener buena relación con distintos sectores del peronismo salteño y del norte, y se mostró dispuesta a construir consensos. “Voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para lograr la unidad, sentarme con todos los actores, escuchar y proponer un modelo de país. Pero no me voy a rendir frente a ningún interés que nos quiera imponer decisiones desde el AMBA”.

Por último, sostuvo que su candidatura no es prioridad y llamó a abrir espacios: “Yo tengo una banca, puedo renovar o no, pero hay muchas mujeres militantes que pueden encabezar. Lo importante es defender un proyecto federal, solidario y con arraigo territorial”.