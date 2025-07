Tensión por retenciones: Milei y la Mesa de Enlace buscan diálogo con agenda abierta

El próximo martes, el presidente Javier Milei recibirá a la Mesa de Enlace de las entidades rurales. El encuentro se producirá en un contexto de crecientes reclamos del sector por la reducción de las retenciones a la exportación, especialmente de soja y maíz, cuyos precios internacionales atravesarán su valor más bajo en quince años.

La reunión, que fue adelantada por Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y considerado el dirigente ruralista con mayor cercanía al jefe de Estado, se desarrollará con una agenda abierta para abordar las preocupaciones del sector.

El titular de la SRA calificó el encuentro como "todo un gesto" y destacó que la agenda se mantendrá abierta para tratar "los temas que nos preocupan al sector". Entre los puntos que se espera que planteen las entidades, se mencionará de forma prioritaria la cuestión de los derechos de exportación, así como cambios en el INTA y la instrumentación del fin de la "barrera sanitaria" patagónica.

La reunión presidencial coincidirá con el inicio del arribo de los primeros ejemplares vacunos a la tradicional "Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional" en el predio de Palermo, que la Sociedad Rural albergará desde el jueves 17 y hasta el domingo 27 de julio, jornada en la que se esperará la visita del mandatario.

Momento clave

El encuentro se producirá en un momento clave para el sector agroindustrial. El 30 de junio pasado expiró la ventana temporal de reducción de las retenciones a la exportación de soja y maíz, mientras que la reducción sí fue prolongada para el trigo y la cebada. Ante esta situación, el campo insistirá en que la reducción se haga permanente, argumentando que se enfrentarán a precios internacionales deprimidos y un tipo de cambio real que, a pesar de los recientes aumentos del dólar, seguirá siendo relativamente bajo.

Días atrás, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la confederación más influyente dentro de CRA, había realizado una fuerte crítica al Gobierno nacional por no haber hecho permanente la reducción de retenciones. En aquel momento, Kovarsky declaró que "este Gobierno todavía no cumplió nada" y sostuvo que el bolsillo del productor "no aguanta más", que exportar resultaba cada vez más difícil y que los impuestos a la exportación eran "un robo, con cualquier gobierno".

Con información de Noticias Argentinas