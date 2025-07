Veto jubilatorio: "Falta voluntad política, no recursos"

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó duramente la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley aprobada por el Congreso que contempla un aumento del 7,2% y la actualización del bono para jubilados. En diálogo con Rivadavia AM 630, Semino consideró que “sería un error” y advirtió que existen recursos suficientes para afrontar esa mejora en los haberes.

“El argumento de que no hay dinero para financiar el 7,2% o el bono de 110.000 pesos es el mismo que se usó con el veto anterior y que también utilizaron otros gobiernos”, señaló. Según el defensor, esa justificación no se sostiene, ya que "los fundamentos del veto están cuestionados judicialmente en casi todo el país con buen éxito".

Semino remarcó que el impacto de esta ley beneficiaría directamente a los sectores más vulnerables, especialmente a los jubilados de la mínima y a las personas con discapacidad. “Por todo concepto, lo que recibirían serían 60.000 pesos más. No varía su situación de fondo, pero es impagable no otorgarlo porque ese bolsillo ya no da para nada”, afirmó con crudeza.

El especialista también recordó que hace un año ya ocurrió una situación similar, donde un proyecto aprobado fue luego vetado por el Poder Ejecutivo y muchos legisladores “avalaron el veto después de haber apoyado la ley”. Frente a la posibilidad de que esta historia se repita, señaló: “Esperemos que no pase lo mismo”.

Finalmente, se mostró cauto pero esperanzado respecto a lo que pueda suceder esta vez con el Congreso: “Me parece que el veto no la tiene fácil. A partir del problema que hay con los gobernadores, que no están recibiendo lo que les corresponde por coparticipación, es probable que se junten los dos tercios y se anule el veto”.

En un mensaje dirigido a toda la dirigencia política, Semino fue claro: “Esperemos que haya sensatez y que todos los actores políticos se dediquen a ver cómo modifican la situación del jubilado, porque se está muriendo de hambre directamente. Ni más ni menos”.

