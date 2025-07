Por Aries, el nuevo director general del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), Daniel Romero, advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sistema sanitario, especialmente en el actual contexto económico. Tras asumir su cargo, el exgerente del hospital Papa Francisco afirmó que “siempre estamos al borde entre la demanda y la oferta” en salud pública, y alertó que esa situación se agrava ante la creciente presión sobre el sistema estatal.

“Sabemos que mucha gente que tenía obra social ya no la tiene, y muchos que la conservan no pueden utilizarla porque no pueden pagar los coseguros. En ese contexto, el sistema público se hace cargo, y SAMEC, como prestador de emergencias prehospitalarias, tiene que estar disponible para toda la población, sin discriminación”, expresó Romero.

A pesar de que la institución se encuentra bajo una auditoría por presuntas irregularidades, Romero aseguró que la prioridad es sostener la operatividad del servicio. “Sé que se hizo una auditoría y que está en una etapa legal. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es ponernos al día con las actividades diarias. SAMEC no puede parar”, enfatizó.

En ese sentido, valoró el capital humano del organismo y su rol en la continuidad del servicio: “Contamos con un recurso humano altamente capacitado que viene sosteniendo la operatividad, y mi prioridad es que trabajen en buenas condiciones”.

Romero también se refirió a los desafíos estructurales que enfrenta la gestión, y en particular, a la necesidad de garantizar el buen estado del parque automotor. “Me preocupa el mantenimiento de las unidades. Algunos vehículos son nuevos, pero otros tienen varios años. Todos sabemos lo que implica sostener ambulancias que deben responder con urgencia y excelencia”.

Finalmente, el director explicó que SAMEC cuenta con una base central en Salta Capital y otra en Orán, mientras que el resto de las ambulancias depende de las áreas operativas del interior. “Estamos recorriendo, conociendo el movimiento, y de a poco vamos a ir tomando medidas para mejorar el servicio”, concluyó.