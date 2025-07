Tensión en Diputados: la oposición se divide y pone en riesgo el quórum para debatir temas urgentes

Con problemas de desorden interno para articular agendas y asegurar el quórum, la oposición tendrá este miércoles dos chances para abrir el recinto de la Cámara de Diputados, en tanto que el oficialismo pondrá a prueba el escudo de protección que le venían ofreciendo sus aliados, en medio de los tironeos entre la Casa Rosada y la provincias por los recursos coparticipables.

La primera convocatoria de sesión fue pedida por los radicales de Democracia para Siempre para este miércoles a las 12 hs, sin sentar a la mesa al resto de los bloques de la oposición con los que venía trabajando en temas de común interés, como la emergencia del hospital Garrahan y la asfixia presupuestaria de las universidades públicas, además de la reforma del régimen de DNU.

Solamente sumaron un par de firmas del bloque de la UCR (Julio Cobos y Natalia Sarapura) y del también radical monobloquista Mario Barletta, pero no les interesó ampliar la conversación a Unión por la Patria (el socio mayoritario del pool), Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Más allá de que el contenido del temario es, en términos generales, compartido por todos, no gustó nada la forma unilateral con la que se manejó el bloque presidido por Pablo Juliano, y ese malestar podría traducirse en fugas decisivas que atentarían contra el quórum.

El principal foco de atención está en Unión por la Patria, donde más se sintió con mayor profundidad el ofuscamiento por los modos del radicalismo díscolo, bloque que demostró estar más pendiente de darle una lección moral a la UCR paraoficialista de Rodrigo de Loredo que de buscar acuerdos amplios con otros sectores que le den factibilidad a la movida opositora.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes de UP, producto de la mala praxis de DPS, en el bloque que preside Germán Martínez no están militando el quórum con la misma intensidad de ocasiones anteriores, ya que no van a desvivirse por conseguir un objetivo para el usufructo político exclusivo de DPS.

“Nadie se salva solo”, advirtieron a modo de moraleja desde Unión por la Patria, que ayer presentó junto a Encuentro Federal su propio pedido de sesión para las 14.30 hs, es decir, tan sólo dos horas y media después de la primera convocatoria.

Este segundo pedido de sesión se formalizó luego de que las dos bancadas convocantes recibieran la negativa de Democracia para Siempre a aceptar que se amplíe el temario de la primera sesión con una serie de iniciativas de rechazo a decretos de necesidad y urgencia.

El argumento de la bancada conducida por Juliano se basó en la idea de que las iniciativas propuestas por el peronismo y Encuentro Federal desvirtuaban el espíritu de la convocatoria, que se concibió con un acento en temáticas sociales.

Ese fundamentalismo de DPS para decirle que no al bloque mayoritario (y por ende al que se supone que más necesitan para sesionar) no les impidió aplicar un criterio opuesto, de absoluto pragmatismo, con los diputados de la provincia de Córdoba, que exigieron como condición que se trataran los proyectos para bajar retenciones al agro.

Para garantizarse tres diputados más para el quórum, en DPS aceptaron incorporar al temario las iniciativas tendientes a dar marcha atrás con la suba de los derechos de exportación a la soja y el maíz que comenzó a operar este mismo martes con el cambio de mes.

Como un beneficio temporal para el campo, el Poder Ejecutivo había dispuesto una rebaja temporal de las alícuotas de las retenciones aplicadas a estos granos hasta el 30 de junio, plazo después del cual se retomarían los niveles previos.

Más allá de que la cuestión retenciones fue utilizada como prenda de negociación con los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y a su antecesor Juan Schiaretti, también puede servir como señuelo para seducir a diputados de otras provincias de la región centro que también tienen al campo como motor del crecimiento económico.

No obstante, ninguna de estas iniciativas tiene dictamen de comisión, por lo que en la sesión especial buscarán emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert.

La oposición también buscará emplazar a esta comisión “tapón” para que trate los proyectos de financiamiento universitario y la declaración de la emergencia de la salud pediátrica, entre otros temas.

En cambio, el proyecto de reforma de la ley de DNU, que busca limitar el abuso por parte del Poder Ejecutivo de esa herramienta, llega a la sesión con dictamen, y en consecuencia es el tema que más prende las alarmas en la Casa Rosada.

La idea de este proyecto es que alcance con el rechazo de una sola de las dos cámaras legislativas para derribar la validez de un DNU presidencial, y no de los dos cuerpos como ocurre a partir de la sanción de la ley vigente del 2006, impulsada en su momento por Cristina Kirchner.

El otro proyecto que tiene dictamen y que será tratado en el recinto de Diputados para su media sanción es el que establece el sistema de juicio por jurados en los tribunales nacionales y federales de todo el país.

En caso de que la primera sesión convocada por Democracia para Siempre no consiga quórum para debatir los temas de mayor apremio social, tampoco es esperable que tenga éxito la convocatoria de la tarde de UP y Encuentro Federal.

La sesión pedida por Germán Martínez y otros 22 diputados incluye la derogación de DNUs sobre institutos culturales y de la Marina Mercante, además de la reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos, y el proyecto de ley con dictamen unificado que establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño.

Con información de Noticias Argentinas