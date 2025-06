Alertan por la falta de abrigo entre alumnos en plena ola polar

Con temperaturas que descendieron y nevadas en distintos puntos de la ciudad, por Aries, la directora de la Escuela Güemes, Carolina Iñigo, expresó su inquietud por la situación que atraviesan muchos alumnos que llegan al establecimiento sin la ropa de abrigo adecuada y enfrentan jornadas escolares en condiciones climáticas adversas.

"Hay muchos niños que no cuentan con el abrigo suficiente para enfrentar estos fríos", manifestó Iñigo, quien aseguró que desde la institución están intentando asistirlos con la ropa disponible en donaciones. "Tenemos algunas prendas en cajas para facilitarles, pero claramente no alcanza", explicó.

La directora remarcó que esta situación no es aislada y se replica en otras escuelas del centro de la ciudad: “Nosotros recibimos estudiantes de la periferia, pero sabemos que otras escuelas céntricas están en las mismas condiciones”.

Además, señaló que a pesar de contar con sistemas de calefacción, no todas las aulas tienen los aires acondicionados en funcionamiento. “Con este frío es bastante engorroso ver que los niños llegan desabrigados y además no tener aulas en condiciones”, lamentó.

A su vez, la jornada del lunes dejó un dato impactante: solo asistieron 2 alumnos de un total de 350. “Uno vino con su papá y el otro, que es de séptimo grado, vino solo. Nos comunicamos con su mamá para ver si deseaba que permanezca en la institución, pero como vive a dos cuadras decidió que vuelva a casa. Confirmamos que llegó bien”, relató la directora.

En cuanto al sistema de justificación de inasistencias, Iñigo explicó que el Ministerio de Educación notificó que no se computarían las faltas escolares debido a las bajas temperaturas. “Hubo una confusión porque primero se dijo que no había clases en toda la provincia, pero luego se aclaró que en Capital sí, aunque no se computaría la falta. Entonces quedó a criterio de las familias mandar o no a sus hijos”, detalló. Por el momento, esta medida rige solo para el lunes, pero la comunidad educativa permanece expectante a nuevas definiciones.