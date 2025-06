Responsabilidad frente a la guerra

Esta vez el gobierno norteamericano no necesitó ni aprobación del Congreso, ni declaración de guerra, ni agresión previa. El bombardeo sobre Irán enciende, con razón, las alarmas del mundo entero.

Impedir las intenciones de Irán de utilizar armas atómicas es una buena noticia para toda la humanidad, pero hacerlo en absoluta violación a las normas del derecho internacional y de su ordenamiento interno, acrecienta la inestabilidad y la tensión que se vive, no sólo en esa región, sino en muchos rincones del planeta.

Lo sucedido hace retroceder prácticamente al casillero inicial todos los avances respecto a la no proliferación nuclear. Para Irán, luego de haber recibido un ataque sin previa provocación de su parte, la decisión de trabajar en armas nucleares se convertirá en una mera cuestión de subsistencia.

En los mismos términos, la carrera armamentística se disparará ya que los países que tienen armas nucleares, como Corea del Norte no son atacados a diferencia de aquellos que no lo tienen.

Cumplido el objetivo de destrucción de las armas nucleares, ahora el presidente Trump ha decidido avanzar en la búsqueda de un cambio de régimen político en Irán, No es políticamente correcto utilizar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní es incapaz de hacer a Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡MIGA!“, señaló Trump, jugando con su muletilla Make America Great Again.

Hay consenso internacional respecto a que, en ese país los ciudadanos iraníes están sometidos a una teocracia represiva de viola sus derechos, pero son muchos los ejemplos en la región en los que esos cambios de régimen compulsivos e impulsados por potencias extranjeras vienen acompañados de largos años de guerras civiles con el costo humano que ello trae aparejado.

Prácticamente todos los países del mundo, aún coincidiendo en la opinión respecto a Irán, han condenado a través de sus gobiernos, el bombardeo estadounidense.

Lamentablemente, entre los muy pocos países que lo han festejado se cuenta el nuestro, “Hoy es un gran día para la civilización occidental”, dice uno de los posteos que replicó el presidente Milei. Por su parte, nuestro ministro de defensa, agradeció al presidente estar del lado de la justicia y nos dijo que mañana el mundo despertará más libre y en paz.

Esperemos que la diplomacia haga callar las armas, como pidió el Papa León XIV y que nuestros gobernantes tomen la guerra y sus consecuencias con una mayor responsabilidad y puedan estar a la altura de las circunstancias, cosa que hasta ahora no hicieron.