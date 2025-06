Por Aries, el senador nacional Sergio “Oso” Leavy confirmó su disposición a postularse nuevamente para renovar su banca en las elecciones de octubre, siempre que exista un consenso interno dentro del espacio peronista. En declaraciones radiales, aseguró que podría competir otra vez por la senaduría si se conforma una lista de unidad.

“Sí, si lo deciden los compañeros, compañeras, y vemos que hay una lista de unidad, vamos a participar en la próxima elección con la candidatura a senador”, expresó. Leavy consideró que existen condiciones favorables para avanzar en una estrategia unificada: “Creo que hay mucho respaldo en Buenos Aires. Soy el presidente del Partido de la Victoria Nacional y tenemos muchas posibilidades de hacer una unidad entre todos”, sostuvo.

Consultado sobre un eventual diálogo con el exgobernador Juan Manuel Urtubey, el actual legislador nacional reconoció que aún no se concretó ningún encuentro, aunque no descartó que ocurra próximamente. “No hablamos nada. Quedamos en algún momento en juntarnos a dialogar, pero todavía me parece que es muy prematuro”, explicó.

Leavy también aprovechó para criticar con dureza al gobierno nacional por lo que definió como “una estrategia de distracción” frente a los problemas estructurales del país. “Nos tienen entretenidos dos semanas hablando de Tierra del Fuego, de lo que están por quitar y de cómo buscan despoblar la Argentina”, dijo, y agregó: “Las otras dos semanas estuvimos hablando del Garrahan. Mientras tanto, se llevaron 4.000 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Tan tontos no son, al contrario: son muy inteligentes”.

En ese sentido, pidió que la oposición trabaje en una propuesta política con un rumbo claro y común: “Debemos tener un programa de gobierno que nos una a todos”, concluyó.